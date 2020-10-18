不開普悠瑪案最終調查報告記者會　罹難者家屬批運安會理由太牽強

▲普悠瑪事故最終調查報告，董小羚批運安會要求家屬簽署保密切結書搞小動作。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

運安會今（18）日下午1點半，針對8名罹難者家屬說明普悠瑪事故最終調查報告結果。但罹難者家屬董家大姐董小羚出面控訴，運安會要求家屬得簽保密切結書是在搞小動作，且會議到現在2個多小時，到現在還在講事發經過這些大家都已知的東西。另一名家屬代表林小姐則批評，運安會這次不召開記者會卻把帽子扣在家屬情緒頭上，理由很牽強。

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▲運安會主委楊宏智。（圖／記者湯興漢攝）

普悠瑪號翻覆出軌事故將屆2周年，運安會此次罕見並沒有要對外召開記者會向國人說明，而是使用網上報告的方式公布。但今日下午1:30則對家屬召開最終調查報告說明會。

不過，在會議經過2個多小時後，董小羚先出面質疑，「運安會要求家屬先簽署保密切結書，但調查報告都結束要對外呈現了，為何還要簽保密條款？」且會議過程中，還不准錄音、錄影，這個都是在搞小動作。她也批評，會議由運安會主委楊宏智主持，但調查報告先從運安會組成、調查成員開始講，進行2個多小時，還在講事發經過這些大家都已經知道的事情，讓家屬到現在還沒聽到最終調查報告結果。

▲運安會舉辦普悠瑪事故最終調查報告家屬說明會，但要求簽保密切結書。（圖／董小羚提供）

由於楊宏智昨日受訪表示，這次普悠瑪事故最終報告主要是考慮到時間點太接近事發的10月21日，擔心因此擾動罹難者家屬情緒，因此才決定不召開記者會。但另名罹難者家屬代表林小姐無法接受，她表示，等了727天要等調查報告出來，但原本要召開記者會，卻說是因為怕家屬難過才沒要開，理由很簽強。

董小羚則補充，家屬知道的東西是有限的，如果能開記者會讓媒體提問，結果會更好。她強調，原定計畫取消，還把帽子扣在家屬頭上，說我們會難過，這不太對，家屬只是想知道結果，因為這個早晚都要知道的不是嗎？

▲前年底發生普悠瑪事故後，台鐵加強列車檢修。（圖／記者張榮恩攝）

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