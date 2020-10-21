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立委籲「家屬說明會」納SOP！運安會拒絕：周日常加班情何以堪？

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▲▼立法院交通委員會運安會備詢與預算審查 運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故今（21）日屆滿2年，國家運輸安全委員會上周日臨時邀集罹難者家屬召開說明會，卻在會上要求家屬簽署保密協議。立委洪孟楷質疑，運安會還在保密協議上「恐嚇」家屬，要求不准洩密，他也要求，未來重大事故報告發布前，都應先邀集家屬說明，運安會主委楊宏智卻表示，這仍需討論，「人員每次都要周日加班，我情何以堪？」

立法院交通委員會今日邀集運安會主委楊宏智列席報告並備質詢。立委洪孟楷表示，針對日前普悠瑪事故最終報告公開，運安會反反覆覆，原訂要召開記者會臨時喊卡，又臨時要家屬北上聽取說明會，周一上午10點7分還突然通知媒體，10點半要開記者會，搞得人仰馬翻。

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洪孟楷表示，運安會在家屬說明會上，要求家屬簽訂保密協議，協議書上還附註不得洩密，洩密者可處60到300萬元，質疑此舉根本是「恐嚇家屬」，明明最終報告早已定案，卻不讓家屬對外說明，非常不合理。

▲▼交通委員會全體為普悠瑪翻車事件默哀一分鐘。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼交通委員會全體為普悠瑪翻車事件默哀一分鐘。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼交通委員會全體為普悠瑪翻車事件默哀一分鐘。（圖／記者呂佳賢攝）

楊宏智表示，「運安會的人員犧牲周末假日與家人相處的時間，加班開說明會向家屬說明」，由於是訂於周一公開最終報告，因此周日仍算調查中，才會要求家屬不可洩密，他直言「切結書給家屬簽時，沒人有意見」。

然而事實上，當日罹難者家屬董小羚曾多次對此表達不滿，她在開會時就於媒體群組內向媒體抗議，貼出切結書照片並說「這是什麼意思？」洪孟楷表示，很多家屬都有意見。楊宏智則強調，「我在第一現場，沒有聽醋」。

洪孟楷表示，運安會不該將家屬當作不開記者會的藉口，家屬要的是真相，而不是「不開記者會」的安慰，他也建議，運安會未來處理重大事故時，發布最終報告前可固定召集家屬說明。

不過楊宏智表示，這次的家屬說明會是特例，不一定會納入SOP內，未來也不一定會比照辦理開會，他表示，「運安會人員如果每次都要周日加班，那我情何以堪？」

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