普悠瑪事故滿2周年！洪孟楷領運安會全體同仁「默哀1分鐘」

▲交通委員會全體為普悠瑪翻車事件默哀一分鐘。（圖／記者呂佳賢攝）



記者李宜秦／台北報導

普悠瑪事故至今（21）日屆滿2年，立法院交通委員會今日邀請國家運輸安全委員會主委楊宏智列席報告，立委洪孟楷在質詢前，要求運安會全體人員起立，為當年的18名罹難者默哀一分鐘。

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▲▼洪孟楷要求，交通委員會全體為普悠瑪翻車事件默哀一分鐘。（圖／記者呂佳賢攝）

楊宏智表示，關於普悠瑪事故最終報告，上周日已開放家屬提問，讓家屬了解報告與調查內容，不過家屬關心的幾點問題，如ATP採購案是否完成等，已超過運安會職權範圍，已請家屬透過其他適合管道追蹤答案。

▲運安會主委楊宏智表示，關於普悠瑪事故罹難者家屬關心的幾點問題，已超過運安會職權。（圖／記者屠惠剛攝）

楊宏智表示，運安會針對交通部、鐵道局、日商、台鐵局提供建議，在交通部、鐵道局部分，多是以修法、監理改善建議為主，對日商是以煞車、控制、電子系統不足為主，至於其他問題，主要都是對台鐵的建議，後續將由台鐵回應，行政院持續列管追蹤。

另外，南方澳斷橋意外至今已滿1年，楊宏智表示，調查報告內部已完成，上月底委員會通過後，已送交相關單位，提供相關單位30天回覆期，11月6日將針對意見進行審查，若有異見者，還有一次可到會陳述，11月20日有需要的話，委員會會再加開一次處理意見，預計隔周可向社會大眾公布報告。

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