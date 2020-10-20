陳亭妃質疑南市南區體育會冒名疑案　體育處強調公平審理

▲立委陳亭妃質疑台南市南區體育會 有冒用台南市體育總會之名，申辦體育署運動i台灣計畫案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃19日質詢教育部，質疑台南市南區體育會有冒用台南市體育總會之名，申辦體育署運動i台灣計畫案，台南市體育處表示，經查南區體育會為合法立案之體育團體，符合該計畫申辦資格，且自提出申請、初複審到計畫執行，皆符合教育部體育署相關規定，體育處重申絕對依規定公平嚴謹審理不會有偏袒。

台南市體育處指出，體育署運動i台灣計畫的精神在鼓勵熱愛體育運動的團體與地方政府協力，透過專案計畫申請，普及化各項運動推展、活絡全民運動風氣。台南市體育處表示，該計畫有嚴謹的地方初審、體育署複審和執行過程的專家訪視與輔導等流程，不至於會有違反規定的情事，如果有疑慮，體育處樂意提供說明，不希望因為有誤解而產生不愉快。

體育處表示，台南市南區體育會原為台南市體育總會下的會員，2019年5月因故解散，而後於2019年11月由發起人向社會局重新申請立案成為南區體育會，雖未加入體育總會，但仍具備獨立申辦運動i台灣計劃之「體育團體」資格，地方政府並無拒絕其申辦之理由。

南區體育會共申請2020年體育署運動i台灣4項計畫中的2個子計劃，包含運動嘉年華及社區聯誼賽。運動嘉年華活動計申請4案，核定補助32萬元；社區聯誼賽計11案，核定補助105萬元。依運動i台灣申辦作業原則規定，各鄉鎮市區體育會至多可補助4場運動嘉年華活動，社區聯誼賽則無補助場次數之規定，亦無各區體育會不得跨區辦理活動之規定。

在活動列名規定方面，依體育署運動i台灣申辦作業原則及台南市申辦作業說明會之共同規定：「運動嘉年華活動」之申請單位為區體育會者，由市府與區體育會列名為共同主辦單位；「社區聯誼賽」則分為鄉鎮市區層級（預賽）和縣市層級（決賽）；預賽方面，開放區體育會、縣市體育總會（單項委員會）、協會、公所或學校皆可提出計畫申請並辦理；決賽方面，承辦單位則統一為體育總會單項委員會，預賽和決賽皆由市府與體育總會列名共同主辦單位。南區體育會為承辦社區聯誼賽預賽的團體，符合運動i台灣計畫的申請規定，並無冒名情事，也無體育總會不知情之疑慮。體育處表示，所有運動i台灣之計畫尚在執行過程中，體育處也會持續聘請專家學者至現場抽訪至少45場，以確保各項活動均依計畫執行。

體育處重申，運動i台灣計畫申請案件，台南市皆聘請第三方公正之專家學者逐一進行初審，通過後再送請體育署複審核定。南區體育會申請運動i台灣2項子計畫：運動嘉年華活動及社區聯誼賽計畫，皆符合體育署計畫申請程序。未來執行過程也會有中央委員進行抽訪，若有申請團體未落實辦理，經查證屬實，也會收回相關經費絶不包庇；但也不希望因為誤解而影響有心推廣體育活動者的熱忱，體育處誠心期盼關心體育運動的所有熱心人士和團體能同心協力，活絡各項運動推展，促進市民健康。

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