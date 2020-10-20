台南市議會桌球隊慶功　郭信良期勉加強實力再創佳績

▲台南市議會桌球代表隊在全國地方議會議長盃桌球錦標賽，拿回5金1銅4優勝，創下隊史前所未有的好成績，市議會將獎盃呈獻給所有市民。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會桌球代表隊在10月16日落幕的全國地方議會議長盃桌球錦標賽，拿回5金1銅4優勝，創下隊史前所未有的好成績，20日下午郭信良議長與蔡育輝、洪玉鳳、王家貞、李中岑、周麗津、李啟維議員及職員工們一同舉辦成果發表會，將獎盃呈獻給所有市民。

郭信良議長表示，雖然今年台南市議會打出破紀錄的成績，但明年就要與甲組隊伍一較高下，大家不可鬆懈，要再多加練習，加強自身的球技。郭議長說，臺南是六都之一，議會的資源和員額都比其他縣市多，一定要用更堅強的實力來爭取光榮。

郭信良議長指出，12月將主辦全國地方議會議長盃軟式網球賽，議會已經準備好了，比賽各組也都在今天完成抽籤，他勉勵大家做好主辦方的各項工作，同時迎接連勝的挑戰，力求將冠軍留在台南。

桌球代表隊隊長蔡育輝議員表示，重視體育賽事是台南市議會的特色之一，他初次擔任隊長，很用心投入比賽，所以第1場比賽就打到鞋子開口笑，雖然損失一雙鞋，但能以球會友，並且打出個人最佳成績，很有收獲。

台南市議會桌球代表隊今年成績如下：郭信良議長得到首長組單打第3名，汪啟瑞秘書長得到幕僚組單打冠軍，劉玠成專委與于菁得到職員工混合雙打冠軍，陳世昌得到職員工男子單打冠軍，並與謝保源一同得到職員工男子雙打冠軍。李啟維與蔡旺詮議員在議員組雙打取得優勝（第5名），劉玠成專委取得職員工男子單打優勝，議員組團體賽得到優勝，職員工女子團體組也得到優勝。

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