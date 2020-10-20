台積電南科18廠工安意外　2工人遭化學液噴濺手臉送醫

▲台南市安定區北園二路台積電18廠，中午傳出有2名歲男子工作不慎被氫氧化四甲胺噴濺到送醫。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安定區北園二路台積電18廠，20日中午傳出有2名男子工作不慎被TMAH（氫氧化四甲胺）噴濺到，1名被噴濺到手掌，1名被噴濺到手腕及臉部，台南市消防局據報馬上派出救護車前往，將2人送永康奇美醫院救治，全案由警方及南科管理局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於20日中午12時31分許據報，安定區北園二路台積電18廠，有2名20幾歲男子，工作不慎被TMAH（氫氧化四甲胺）噴濺到，一名被噴濺到手掌，一名被噴濺到手腕及臉部（約2*2公分），119馬上請業者對傷者先執行「除汙」作業，並派遣四大、南科消防分隊，共計出動5車11人前往救援，並通報南區緊急醫療應變中心、南科重大事故通報中心、南科工安通報中心、南科管理局、台南市意外事故緊急通報小組等單位。

消防人員到場，初步了解，2名被噴濺男子為外包廠商員工，傷者經台積電健康中心人員初步處理及除汙後，南科消防分隊救護人員，現場使用滴福零清洗後，將患者依南區緊急醫療應變中心指示，送永康奇美醫院救治。

據查，傷者23歲戴姓男子，左手腕及右側臉部（約2*2公分）被TMAH噴濺、意識清楚；24歲陳姓男子，右手手掌被TMAH噴濺，意識清楚，2人目前在永康奇美醫院治療中。肇事原因由警方與南科管理局等單位查處中。

據維基百科等相關資料指出，四甲基氫氧化銨（TMAH或TMAOH）是一種分子式為 N(CH3)4+ OH− 的季銨鹼，也是這類化合物中最簡單的一種。這種物質只在五水合物時是一種相對穩定的固體形態。商業上，TMAH通常以水溶液、甲醇溶液或五水合物的形式銷售。其固體和溶液均為無色，不純時為黃色。純淨的TMAH幾乎沒有氣味，但樣品常有強烈的魚腥味，因其含有三甲胺的不純物。TMAH有大量、廣泛的工業和科研用途，近年來TMAH大量地使用在半導體與光電等電子高科技產業中，其主要用途是在黃光製程中當作顯影劑（去光阻液）使用。

奇美醫學中心指出，戴姓及陳姓2人遭化學藥劑噴濺後由救護車送至奇美醫院，戴男手部及臉部輕微灼傷，陳男遭化學藥物噴濺手掌及手背，2人就醫前皆有沖水及敵福靈處理，醫療團隊擔心後續風險，目前仍留院觀察中。

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