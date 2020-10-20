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總體經濟加上公共建設發揮作用帶動台南地價上漲　市府標售回收開發成本盈餘市民共享

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▲台南市地政局長陳淑美表示，自2011年縣市合併以來，已完成財務結算11個土地開發區，有68億繳入市庫，造福全體市民。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市地政局長陳淑美表示，自2011年縣市合併以來，已完成財務結算11個土地開發區，有68億繳入市庫，造福全體市民。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市政府土地標售帶動地價上漲，地政局表示台南市每個土地開發案均需財務自償，標售土地收入主要是支付市府開發時需對外舉借支付公共設施開闢及相關行政費用，開發完成後透過可建築土地公開標售用以償還開發成本。

地政局指出，若有盈餘也可投入原來土地開發區增添建設，甚至繳庫投入其他市政建設，自2011年縣市合併以來，已完成財務結算11個土地開發區，有68億繳入市庫，造福全體市民。

台南市地政局長陳淑美表示，目前地價上漲主要是資金行情、利率低，持有成本低稅制負擔等總體經濟影響所致，而台南近年來公共建設陸續到位，南科發展迅速，就業機會增加，備受各界肯定，導致地價上漲。

陳淑美局長指出，開發區的公共設施並非只服務開發區的居民，由全體市民一起享受優質的公共服務，例如：重劃區內的公園兼滯洪池、南台南巴克禮公園二期、中國城的拆除及富比世雜誌評比世界期待七大公園-河樂廣場的興建，這些重大建設開發後均由全體市民共享，且開發完成當地環境品質顯著提升。

地政局表示，南台南和運河星鑽都是區段徵收後的土地，全區土地除了補償給地主的抵價地和公共設施的土地，其餘可建築土地依法可以標售、標租地上權以償還開發成本，若有公用的需要可專案讓售，盈餘繳庫部分可用在社會福利、社會住宅等多元使用。

台南市政府照顧市民，責無旁貸，但仍需有資金溢助，方可拓展建設，土地標售，並非造福財團，而是讓市府償還成本後，有餘力照顧市民。

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關鍵字：

總體經濟公共建設台南地價盈餘共享

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