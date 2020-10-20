趙立堅嗆台「賊喊捉賊」　陸委會8字反轟：台灣人民絕不接受

▲陸委會譴責中國外交部。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸2名外交官日前強闖我駐斐濟代表處國慶晚會，甚至粗暴毆打我方人員，事後竟譴責台方「賊喊捉賊」。對此，大陸委員會昨（19）日痛批，中國外交部慣以誣陷手法來混淆是非，企圖歸責台灣，其蠻橫霸道，顛倒黑白，台灣人民絕不接受。

陸委會表示，中華民國是主權國家，我駐外館處在駐地舉行國慶活動，天經地義且行之有年，並未違反駐在國法律；中國駐斐濟使館人員粗暴干預、破壞我駐處和平理性活動，不僅破壞當地社會秩序和法律，而且還刻意挑起兩岸的敵意、衝突，「我們予以強烈譴責」。

陸委會嚴正強調，長期以來，北京當局無所不用其極打壓台灣彰顯主權的國際活動，其駐斐濟人員擅入我活動場地滋事，以非文明法治的惡劣行徑攻擊我駐外人員、令人不齒。

「中國外交部事後慣以誣陷手法來混淆是非，企圖歸責台灣，其蠻橫霸道，顛倒黑白，台灣人民絕不接受。」陸委會正告北京，務實處理兩岸互動，不要讓少數莽撞挑釁之徒，刻意亂事與破壞兩岸和平穩定。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



另一方面，一名呂姓台商轉述她弟弟出席國慶酒會當天的狀況，指出其實往年的國慶酒會上，中共都會派人來拍照、蒐證，目的在了解哪些當地人出席台灣的活動。

呂姓台商強調，台灣在斐濟多少還是有軟實力，在當地朋友也很多，「他們想知道有哪些貴賓、以及貴賓在當地的位階有多高，後續會對他們採取什麼行動我們很難預測，我們已經為了保護貴賓做了兩道安全門了。」

此外，針對中共反咬是台方先挑釁，呂姓台商無奈表示，這已經變成各說各話，「我們當天辦國慶不可能惡言相向，我的經驗是好好請對方出去、不要進來，但發生推擠是事實。」

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