AIT：假訊息威脅民主制度　呼籲各國借鏡台灣經驗

▲AIT發言人孟雨荷。（圖／AIT影片）



記者陶本和／台北報導

IORG研究室（Information Operations Research Group）20日舉行「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」記者會」。美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）與會表示，不實訊息對民主制度構成很大威脅，IORG研究報告能協助民主國家認識對手，盼其他國家能借鏡台灣經驗和研究。

根據「解密中國對台認知戰：資訊操弄及網絡分析」報告，共有14項研究成果，包含「以公開可檢驗的資料科學方法，證實中國共產黨及中國政府確實參與對台資訊操弄」、「透過7個資訊操弄事件研析，源自中國的資訊操弄論述有多樣且細緻化的趨勢」等。

報告指出，在多起資訊操弄事件中，多起社交媒體上的「群聚發文」行為，出現多個社交媒體帳號在短時間內張貼相同內容或連結，台灣、香港、馬來西亞社交媒體皆有「群聚發文」行為。

另外，報告也點出，台灣的大眾媒體為追求商業利益，求快並疏於查證，有助於受操弄資訊在台灣資訊空間傳播；相同內容的受操弄資訊，會出現在台灣不同地區、不同年齡層的封閉群組中。

至於相同內容的受操弄資訊，會出現在公開社交媒體及封閉群組中，出現時間則可能同步，或可能不一致。因此，比較公開社交媒體及封閉群組，事實查核能有效降低受操弄資訊在公開社交媒體傳播。

孟雨荷則表示，不實訊息對民主制度構成很大威脅，不實訊息敗壞民主環境，不實訊息製造社會分歧，不實訊息降低民眾對政府的信心，為了面對這個挑戰，第一步是要了解及調整。希望IORG的研究報告，能協助民主國家進一步認識他們的對手。

孟雨荷指出，散播不實訊息的人認為民主制度有弱點，以為可以利用言論自由、網路自由、行為自由來破壞民主，但正好相反，這場活動正好來自於民主制度。

孟雨荷認為，台灣在很多國際場所不能參加國際組織、不能分享經驗，很多國家面對不實訊息這樣難題，希望其他國家能借鏡台灣的經驗和研究，她鼓勵台灣繼續做有價值研究，我們會越來越了解對手，對手也會越來越弱。

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