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美國務次卿取消經濟對話　江啟臣：執政黨不要老是把外交當大內宣

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▲▼國民黨立法實務研討 江啟臣 林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席江啟臣出席立法實務研討會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）17日下午抵台訪問，原本預定與行政院副院長沈榮津進美台雙邊經濟暨商業對話確定取消。國民黨主席江啟臣受訪時表示，外交工作很多事情只能做、不能講，執政黨不要老是把外交當成大內宣，呼籲外交工作要務實，涉及到人民權益的部分，應該要讓人民知道，不要每次來都帶來驚訝。

原本克拉奇訪團主要是要參與美台雙邊經濟暨商業對話，但確定此次並不會進行對話，主軸改為弔唁前總統李登輝。外交部長吳釗燮表示，這次會就各項經濟議題交換意見，來為接下來的對話做好好準備。

江啟臣17日受訪時表示，執政的民進黨不要老是把外交工作當成大內宣的內容，外交工作很多事情只能做、不能講，他呼籲民進黨，外交工作要務實，涉及到人民權益的部分，應該要讓人民知道，不要每次來都帶來驚訝，上次阿札爾來台，大家期待的是疫苗、衛生合作，結果走了之後開放美豬，這次克拉奇來，大家原本認為談雙邊經貿合作，甚至是FTA、BTA，結果好像也沒有在既定行程中，反倒是來之前，爆出七項軍售案，這都再再顯示民進黨決策不只不透明，對人民也不負責任。

▲▼國民黨立法實務研討 江啟臣 林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

美國在台協會（AIT）日前邀請立法院外交及國防委員會5名藍委餐敘，但因故延後，有媒體報導稱，因為有藍委擔心「英文不好」才婉拒。對此，江啟臣聽聞後笑說，完全是不正確報導，AIT官員好幾位中文也不錯，「時間還在敲」，且最近AIT事情比較多，包括次卿來台，溝通也各種形式都有，不僅是參敘而已，過去AIT官員跟立委個別溝通，跟中央黨部也有溝通管道互有聯繫，只是要把大家聯絡在一起，要看雙方時間，一直都有在做安排。

對於外界質疑，是否在確定不參加海峽論壇後，就回頭找美方。江啟臣強調，中國大陸以及對美的對外工作，對國民黨來講，同等重要、同步進行，不相違背。在對外政策或是目標上，主軸就是「親美和陸」路線，不會有選哪一邊的問題。

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