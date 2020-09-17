國民黨立委「英文不好」婉拒餐敘？　江啟臣笑答：AIT好幾位官員中文也不錯

▲國民黨主席江啟臣出席立法實務研討會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

美國在台協會（AIT）日前邀請立法院外交及國防委員會5名藍委餐敘，但因故延後，卻有消息傳出因立委「英文不好」所以婉拒。對此，國民黨主席江啟臣17日受訪時笑說，AIT好幾位官員中文也不錯，他澄清，過去AIT官員跟立委、中央黨部也有溝通管道，會面還是要看雙方時間，「一直有在安排」。

針對有媒體報導稱，因為有藍委擔心「英文不好」才婉拒。對此，江啟臣聽聞後笑說，完全是不正確報導，AIT官員好幾位的中文也不錯，「時間還在敲」，且最近AIT事情比較多，包括次卿來台，溝通也各種形式都有，不僅是參敘而已，過去AIT官員跟立委個別溝通，跟中央黨部也有溝通管道互有聯繫，只是要把大家聯絡在一起，要看雙方時間，一直都有在做安排。

不過，傳出國民黨在不參加海峽論壇後，就回頭想找美方。江啟臣則強調，中國大陸以及對美的對外工作，對國民黨來講，同等重要、同步進行，不相違背。在對外政策或是目標上，主軸就是「親美和陸」路線，不會有選哪一邊的問題。

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