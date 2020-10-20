遭蘇貞昌酸「有干預電視台換照經驗」　馬英九辦公室回擊了

▲前總統馬英九。（資料照／記者張一中攝）

記者楊蕓／台北報導

中天電視換照風波延燒，行政院長蘇貞昌20日受訪時，反酸前總統馬英九執政時曾撤照停播年代綜合台，是否因為有干預、有經驗，「以為現在我也會干預、也有辦法干預」。對此，馬英九辦公室回擊，年代綜合台並非新聞台，蘇貞昌卻將其節目廣告化問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，根本是魚目混珠，再騙人民，也凸顯蘇貞昌毫無保障無言論自由觀念。

馬英九辦公室表示，年代綜合台於2010年因違反節目分級、節目廣告化等事項累計達49次、裁罰總金額達1600多萬，遭NCC以違反衛廣法「節目應該與廣告區分」規定撤照。在馬政府時期，NCC是名符其實的獨立機關，無論是行政院或是總統府，都不會干預獨立機關行使職權。

馬英九辦公室表示，年代綜合台並非新聞台，蘇貞昌卻將其節目廣告化問題，拿來跟中天新聞台所涉保障言論自由問題相較，根本是魚目混珠，再騙人民，也凸顯蘇院長毫無保障無言論自由觀念。

馬英九辦公室指出，年代綜合台被撤照後，經營者對馬政府極為不滿，之後其所經營的年代新聞台與壹電視，對馬政府與馬前總統極盡「監督」之能事 ，「修理」毫不手軟，但馬政府從未以此干預這兩家電視台的換照，這就是馬政府與蔡政府對言論自由保障的差異。

馬英九辦公室指出，相較於馬政府尊重NCC獨立行使職權，蘇院長無論在扁政府任內當行政院長或在蔡政府任內當行政院長，無不意圖干預言論自由，將黑手伸進NCC。馬辦更指出，2007年，蘇貞昌針對TVBS新聞處理疏失事件，要求NCC「好好發揮監理功能，不能讓極少數媒體，作社會的亂源」。但NCC堅守獨立機關職權，未順蘇院長之意，行政院就列出「十大罪狀」，對NCC打壓得淋漓盡致。NCC前主委蘇永欽受訪時還曾透露，蘇院長曾在紅衫軍「天下圍攻」時期，要求NCC將飛碟和台灣之聲廣播電台「關台」，可見當時蘇院長對NCC的干預有多嚴重。

馬英九辦公室表示，蘇院長「二進宮」後，舊習不改，再次踐踏NCC，NCC前主委詹婷怡即在蘇院長痛罵NCC「誰都管不到、什麼都不管」之後「被請辭」。蘇院長對NCC的干預班班可考，也難怪外界質疑中天新聞台換照卡關，可能與蘇院長有關。馬辦呼籲，蔡英文總統口口聲聲說尊重言論自由，若關中天不是蔡總統本意，要趕快澄清，幫他人背打壓言論自由的黑鍋與罵名，真的一點也不值得。