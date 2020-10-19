iPhone 12倒數4天開賣　中華電綁約購機價「悄悄調降了」

▲iPhone 12開賣倒數4天，中華電信綁約購機價降價了。（圖／Apple提供）



（文末新增詳細資費表）

文／中央社



中華電信將於23日上午8時舉辦「iPhone 12新機首賣會」，將贈送3600元優惠券給前100名排隊的果粉，並調降購機價格，月付新台幣1399元、綁約4年，iPhone 12 128GB購機價從原先3900元降價為0元。

iPhone 12系列將在23日正式開賣，為蘋果首度支援5G的新機，電信商目前僅提供5G購機方案，看好將帶動新的一波5G升級熱潮，挹注平均每戶貢獻金額（ARPU）表現。

中華電信將於23日上午8時在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」，今年將於開賣會現場贈送3600元優惠券給前100名排隊的果粉。

民眾只要於12月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 12全機型任一款，皆可再享3600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約5G購機方案均適用。

此外，中華電並宣布舉辦「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」，凡於今年12月31日前申辦「精采5G購機方案」月繳1399元（含）以上，讓「果粉不用徹夜排隊搶頭香」，就有機會將iPhone 12 Pro帶回家，抽獎活動自2020年11月起，每兩週即抽出幸運果粉，總計5階段抽獎，沒抽中者，還可參加後續抽獎。

由於台灣大哥大、遠傳電信先前公布的主要資費購機價格優於中華電信，中華電今天也祭出新的 iPhone 12資費5G購機方案，月繳1399元（48個月），iPhone 12 128GB購機價降為0元、iPhone 12 Pro 128GB專案價6300元，比原先公布的購機價3900元、9300元更優惠。

中華電強調，5G月繳1599元，48個月租期，搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3000元，行動VIP最高折5000元，等於iPhone 12 Pro 256GB可以0元入手。

▼中華電信19日祭出新的購機資費，點圖可放大。（圖／翻攝自中華電信官網）