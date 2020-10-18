　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

月繳1599「換5G+新手機」　桃園哥一看被狠宰！電信暗黑手法曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲手機。（圖／免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名網友日前手機摔壞，便就近找了間電信門市購買新機，當時專員強調，現在已無4G方案，並推銷月繳1599元的5G方案；諷刺的是，合約上竟把原搭配手機換掉，無條件改成一款4G手機，而當事人也已簽下，事後朋友看不下去，急忙上網呼求解決辦法，引發熱議。

苦主友人在PTT發文提到，當時門市一直說沒有4G方案了，同時力推一項綁4年約的5G方案，原本該方案搭配的是某款支援5G的手機，沒想到專員所擬出的合約中，竟換成另一個僅支援4G的機型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲月繳1599「換5G+新手機」　神扯合約綁4年！電信暗黑手法曝光　。（圖／翻攝自PTT）

▲這種合約竟然簽得下去。（圖／翻攝自PTT）

對此，他不禁質疑，「明明辦5G方案，卻叫別人換成4G手機，那辦5G幹嘛？且原手機價格寫2萬9900元，但終端設備補貼款卻是4萬3900元，然後解約就得補貼後者的費用，這也太扯了，有救嗎...還是只能認了？」

細看完合約內容，大票鄉民驚呆喊扯，紛紛回應「被當肥羊喔」、「1599都可以拿零元iPhone 12了吧」、「本年度到現在為止，PTT上看到最羊的」、「店員真的名副其實提早領年終，爽吃羊肉」、「店員一定長得很漂亮+1，這種東西也簽得下去」、「哇靠，你朋友到底有多好拐」、「這份手打合約書擺明就是要坑人，你朋友還簽得下去」、「雖然你友人很憨，但店員也太狠了吧，良心不會不安嗎」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／東京道路炸出「無底洞天坑」！　道路整條截斷
到KID家看玩很大　吳宗憲爆有「女主人」：煮麵請我們吃
新婚1年…夫偷吃台大學妹7個月　判賠她求饒：我月收才2萬多
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

手機充到80%↑會壞？他「好心1舉動」卻惹哭女同事　網破解：放心

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆「怎麼不去打工」　網一面倒：浪費

月繳1599「換5G+新手機」　桃園哥一看被狠宰！電信暗黑手法曝光

台南東山深夜連3震曝警訊！　學者：震央離六甲斷層滿近

金門農曆九月限定「漲九降」！魚蝦岸上飄…海水狂漲淹馬路

沒有美豬、停灌重要！藻礁「類聽證會」暫緩　環團要到農委會拍桌

普悠瑪案最終調查出爐！家屬被要求先簽切結書　批運安會搞小動作

台南男子疑尋短闖軌遭火車鳴笛　對駕駛怒吼「為什麼不壓死我？」

桃竹苗二期稻作停灌懶人包　每公頃補償14萬「不能繳公糧」

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

手機充到80%↑會壞？他「好心1舉動」卻惹哭女同事　網破解：放心

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆「怎麼不去打工」　網一面倒：浪費

月繳1599「換5G+新手機」　桃園哥一看被狠宰！電信暗黑手法曝光

台南東山深夜連3震曝警訊！　學者：震央離六甲斷層滿近

金門農曆九月限定「漲九降」！魚蝦岸上飄…海水狂漲淹馬路

沒有美豬、停灌重要！藻礁「類聽證會」暫緩　環團要到農委會拍桌

普悠瑪案最終調查出爐！家屬被要求先簽切結書　批運安會搞小動作

台南男子疑尋短闖軌遭火車鳴笛　對駕駛怒吼「為什麼不壓死我？」

桃竹苗二期稻作停灌懶人包　每公頃補償14萬「不能繳公糧」

出差1年遇見命定「金毛浪犬」　她飄海運回台...隔年奇蹟懷孕！

第1名韓妞也超愛！藥妝店「換季保養」熱賣TOP10，你也入手了？

疑酒後搖晃「想到港邊吐」…七美島男落海溺斃！30分鐘後才被發現

超浮誇美食！漢堡裡夾進整隻軟殼蟹　新美式漢堡插旗台北東區

50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」　游淑慧酸：大家聽神的話

iPhone 12 跑分測試首度曝光！　A14 效能較上一代快了超過25％

中央書局熄燈22年原址重開幕　盧秀燕：感謝把城市記憶還給故鄉

林舒語倒垃圾5分鐘「1歲兒哭到忘呼吸翻白眼」　老公狂拍打大叫

流感疫苗「緩打首日」65歲以上接種3.7萬劑　2周後望達目標值！

手機充到80%↑會壞？他「好心1舉動」卻惹哭女同事　網破解：放心

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

生活熱門新聞

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

一眼認出嘉義人！　網曝「3關鍵」特徵

連3震都在台南！「不是第1次」　氣象局：上次是25年前

快訊／今天第6震！嘉南23：03發生有感地震

水溝驚見「女屍」！他靠近傻眼：被拋棄的小三

七年級10大衰事「教召只排第4」

青島1000萬人全陰性　陳時中：不可能

小兄妹節省「只點兩碗飯」霸氣男埋單照曝光

學期月入1萬「捨不得點玉米」！他霸氣1舉動藏洋蔥

可能又有颱風！北北基4縣市防2天豪雨　共伴效應時間曝

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

更多熱門

相關新聞

「萬年Sony粉」過熱還是要用！網揭魅力：是信仰

「萬年Sony粉」過熱還是要用！網揭魅力：是信仰

iPhone 12 系列近期關注度正高，其他品牌的手機也跟著掀起討論！一名男子有個自稱是「萬年索尼（Sony）粉」的朋友，從以前到現在都堅持只用Sony的手機，讓他很疑惑Sony手機到底有什麼魅力，足以讓朋友用了就不想換，完全不考慮其他品牌的手機。

全民運動會登場　首度呈現「5G-AR」開場秀

全民運動會登場　首度呈現「5G-AR」開場秀

果粉好友炫耀「12屌打你」　他聽邏輯傻了

果粉好友炫耀「12屌打你」　他聽邏輯傻了

日本政府暫不參加美國5G「乾淨網路」

日本政府暫不參加美國5G「乾淨網路」

「5G FUN基隆饗食零距離」體驗

「5G FUN基隆饗食零距離」體驗

關鍵字：

5G手機電信綁約4G電信方案

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

台南連3震　在地人回憶白河地震

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面