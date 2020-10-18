月繳1599「換5G+新手機」　桃園哥一看被狠宰！電信暗黑手法曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園一名網友日前手機摔壞，便就近找了間電信門市購買新機，當時專員強調，現在已無4G方案，並推銷月繳1599元的5G方案；諷刺的是，合約上竟把原搭配手機換掉，無條件改成一款4G手機，而當事人也已簽下，事後朋友看不下去，急忙上網呼求解決辦法，引發熱議。

苦主友人在PTT發文提到，當時門市一直說沒有4G方案了，同時力推一項綁4年約的5G方案，原本該方案搭配的是某款支援5G的手機，沒想到專員所擬出的合約中，竟換成另一個僅支援4G的機型。

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▲這種合約竟然簽得下去。（圖／翻攝自PTT）

對此，他不禁質疑，「明明辦5G方案，卻叫別人換成4G手機，那辦5G幹嘛？且原手機價格寫2萬9900元，但終端設備補貼款卻是4萬3900元，然後解約就得補貼後者的費用，這也太扯了，有救嗎...還是只能認了？」

細看完合約內容，大票鄉民驚呆喊扯，紛紛回應「被當肥羊喔」、「1599都可以拿零元iPhone 12了吧」、「本年度到現在為止，PTT上看到最羊的」、「店員真的名副其實提早領年終，爽吃羊肉」、「店員一定長得很漂亮+1，這種東西也簽得下去」、「哇靠，你朋友到底有多好拐」、「這份手打合約書擺明就是要坑人，你朋友還簽得下去」、「雖然你友人很憨，但店員也太狠了吧，良心不會不安嗎」。