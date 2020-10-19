中華電抽iPhone12！購機方案加碼送　周五開賣前百人享3600元優惠

▲中華電信加碼抽iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

記者余弦妙／台北報導

中華電信指出，將於10月23日上午8時再台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」。中華電信今年於開賣會現場將贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，只要於2020年12月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 12全機型任一款，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均適用。

中華電信更宣布，凡於2020年12月31日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，即可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，有機會將人氣爆棚的iPhone 12 Pro 128G (10名)、iPhone 12 128G (10名)、全新Apple Watch (20名)及AirPods Pro無線充電盒組(20名)，共60個大獎，滿足果粉一次擁有實用的蘋果產品需求。

中華電信並提供全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身免費會籍12個月(200名)，還有中華電信5G品牌代言人限量珍藏馬克杯(1,500名)，共計數百萬元好禮。

抽獎活動自2020年11月起，每兩週即抽出幸運果粉，總計5階段抽獎，沒抽中者，還可參加後續抽獎，越早購買，中獎機率愈高。申請資格為自10月23日起至12月31日止購買iPhone 12全機型，並於得獎公告時仍持續申租1,399 元以上5G購機資費，且完成取機付款之中華電信行動門號客戶，即可參加「百萬好禮寵果粉」。