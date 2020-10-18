花蓮「復客來遊尞」連3天復古趴　市集消費抽「iPhone12」

▲金曲獎最佳客語流行歌手謝宇威在開幕活動中演唱。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所16日起一連三天，在花蓮市好客市集舉辦「復客來遊尞」好客市集促銷活動，集結40多攤特色攤商還有復古主題系列活動，金曲獎最佳客語流行歌手謝宇威也在開幕活動中演唱，吸引民眾駐足聆聽。花蓮市長魏嘉賢歡迎大、小朋友在這個星期五、六、日一起來逛市集，消費滿額還能抽大獎。

金曲歌王謝宇威自彈自唱，帶來《十八姑娘》、《ㄤ咕ㄤ咕》、《問卜歌》，一首又一首的經典歌曲，童謠、耳熟能詳的歌曲，透過細膩的聲音傳遞著溫暖的情感，深深觸動人心，活動在動人的旋律中揭開序幕。

▲▼民眾穿上復古衣服，讓活動現場充滿濃濃懷舊味。

活動集結40個攤位及攤車，包含客家美食、文青手作、藝術創作等主題攤位，好吃好玩的全都有，街頭藝人也輪番登場，帶來好聽的歌曲，許多民眾還在日式老屋旁穿浴衣或客家服飾拍照打卡，也有民眾穿上復古衣服，讓活動現場充滿濃濃懷舊味。

現場還有古早味童玩，像是丟沙包、打陀螺、喜八辣、打電珠等，魏市長體驗打陀螺，將大型木陀螺捲起現再拋出去，陀螺平穩的地上打轉，贏得掌聲，整個市集充滿古早味。只要完成闖關遊戲，即可獲得市集折抵券30元，身穿復古服就能折50元，吸引大小朋友來體驗闖關。

▲街頭藝人也輪番登場，帶來好聽的歌曲。

「復客來游尞」在17、18還有兩天活動，只要在好客市集消費滿100元即獲摸彩券一張，與市集攤商互動錄影還可以再獲得一張摸彩券。祭出最大獎是最新的「iPhone12」一支，另外還有日本NICOH手持吸塵器、隨行杯果汁機、電磁爐烤盤、HERAN滴漏式咖啡機、Ronever吸盤式行動喇叭、美菱空氣淨化機，民眾要把握時間買好物、拿好康。將在活動結束後，擇日公開抽出幸運兒。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

