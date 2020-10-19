李進勇：九合一大選綁10項公投　「真的是一個惡夢」

▲立法院內政委員會邀請中選會主委李進勇列席報告。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

中選會主委李進勇19日在立法院答詢時表示，回頭看2018年九合一大選綁10項公投案，「真的是一個惡夢」，對於選務人員是沉重打擊、對選民是一種傷害、對於民意真的是很大很大的遺憾，「很多人生氣就不投了，也有很多人因為這樣就投了憤怒票。」

立法院內政委員會19日邀請中央選舉委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委賴惠員質詢時指出歷年投票率數據，認為公投跟大選的投票率並沒有直接關係，也不像國民黨立委江啟臣所言，公投不綁大選就會限縮人民權利，詢問李進勇的看法。

李進勇表示，站在選務機關立場，希望所有公民都能踴躍參與選舉、公投，這是基本立場，「但站在選務機關立場，更應盡的責任是要讓選務順利進行，讓選民樂於投入選舉活動，並透過順利過程讓真正選民的意志得以實現，這是我們的責任。

李進勇接著說，回頭看107年九合一選舉綁10項公投，「真的是一個惡夢」，對於選務人員是沉重打擊、對選民是一種傷害、對於民意真的是很大很大的遺憾，很多人生氣就不投了，也有很多人因為這樣就投了憤怒票。

另一方面，針對內政部將推行數位身分證，明年元旦開始在澎湖縣、新竹市、新北市部分地區試辦。民進黨立委張宏陸質詢時表示，若有人刻意做假的身分證、記下他人的基本資料要來冒領選票、投票，中選會如何因應？

李進勇回應，數位身分證上會有出生年月日、身分證字號，張宏陸進一步追問「紙本的身分證都會被偽造了，數位身分證不會嗎？你沒辦法讀卡，如果卡片是假的怎麼辦？」李進勇則回「茲事體大，選務能力沒辦法辨別。」

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