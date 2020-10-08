「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬





▲校園營養午餐菜單出現瘦肉精宣導文宣，民團呼籲學校應為進校文宣把關 。（圖／家庭主流化聯盟提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

北市螢橋國小等營養午餐菜單出現瘦肉精宣導文宣，國民黨立委炮轟民進黨政府從上到下為萊豬辯護。多個民團今(8日)日聯合發聲，呼籲學校應為進校文宣把關，國民黨立委賴士葆更呼籲應發起公投，「全民抵制美豬」。

流入校園的菜單文宣提到，「減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤」，家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩曾獻瑩質疑，文中隻字不提不提瘦肉精對人體危害、對13歲以下孩童負面影響，「究竟誰要負起校園文宣把關的責任？」

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賴士葆表示，美國強調日後美豬進來只標示made in USA，不標示成份是否含有萊克多巴胺，簡直「吃人夠夠」，2012年前總統馬英九執政，現在的民進黨政府，傾全力教育全國百姓「肉類含萊克多巴胺就像毒品，現在卻告訴我們多安全」。

賴士葆指出，這場戰役很長，鼓勵民眾發動兩件事，一、訴諸公投，目前第一階段已達標，我們要認真在全國各地點火公投，但公投日是明年八月底，相信民眾一定踴躍出門投票。二、守護下一代健康，明年一月開始「只吃台灣豬，拒吃進口豬」。

高雄市家長協會理事長洪志和表示，魔鬼藏在細節裡，教育部9月依照學校衛生法，公告禁止學校營養午餐使用美豬，卻在校內其他文宣展開宣傳。台灣少子化嚴重，國中小生身心還在發展，「請廠商摸著良心，放過孩子。」

曾獻瑩指出，營養午餐菜單出現離譜文宣，令家長感到不安。營養午餐菜單由營養午餐委員會決定，廠商印製，營養師看過後發送到各班。文宣看起來是廠商自己印製，但為什麼文宣如此輕易就進到學校？廠商背後的動機為何？有沒有幕後推手？日後一些不當的教材或文宣進學校是不是也如此快速，把關機制為何？

曾獻瑩痛批，教育局說會檢討文宣都需要經過學校會報或課程發展委員會討論後，才能提供給學生，但學校會報及課程發展委員會開會的頻率不高，但如何能把關呢?

