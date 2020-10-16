中選會駁回辜寬敏兩憲改公投案　國民黨「食安公投」將辦聽證

▲辜寬敏。（資料照／記者周宸亘攝）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

中央選舉委員會16日召開委員會議，審議5項全國性公民投票提案，其中由國民黨發起的食安公投，以及公投綁大選兩案，將舉辦公聽會釐清爭議點，另外由台灣制憲基金會董事長辜寬敏所提的2項憲改公投案遭到駁回。

中選會表示，國民黨主席江啟臣提案「你是否同意公民投票案公告成立後一個月起到六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？」以及國民黨立法院黨團總召林為洲提案，「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」；經委員會議審議有舉行聽證必要，以釐清相關爭點之公投提案。

對於國民黨兩項公投案要辦理聽證，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，難道人民不希望擁有公投的權益嗎？難道多數民眾仍對萊豬開放的疑慮不能投票表達嗎？執政黨要做的不是徒具形式的刁難聽證，要聽就該到基層去傾聽人民真正的聲音。



辜寬敏提案「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法?」全國性公民投票提案，在舉辦公聽會後，中選會要求提案領銜人於8月13日限期補正，補正後經委員會審議，認定仍不符合規定，決議予以駁回。

另外，辜寬敏先生所提「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程？」全國性公民投票提案，於7月16日辦理聽證會後決議，提案領銜人應於8月14日前補正，但卻逾期未補正，決議予以駁回。

中選會指出，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政所提「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域?」全國性公民投票案，於9月17日辦理聽證會後，經提委員會議審議，要求提案人之領銜人限期補正。

中選會進一步說明，依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第二條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第四項所定辦法之規定。三、提案不合第一條第二項或前條第八項規定。四、提案有第三十二條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」。

▲前總統馬英九、國民黨主席江啟臣參加捍衛食安公投連署。（圖／記者林敬旻攝）