美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

▲台南市市政聯盟理事長高思博忠告，若政府一意孤行，2021年8月可能會面對美豬公投的強力挑戰對決。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

美豬進口台灣問題進入關鍵時刻，台南市市政聯盟邀請參與立法院公聽會的精神科醫師蘇偉碩，深入淺出解析美國豬肉秘辛，直指政府無法自圓其說，國會似有意護航過關，理事長高思博忠告若政府一意孤行，2021年8月可能會面對美豬公投的強力挑戰對決。

曾擔任高雄榮民醫院台南分院醫師的蘇偉碩，在本週「爆報台南—午餐約會」中，接受高思博的訪談，仔細解說瘦肉精、萊克多巴胺之間的複雜糾葛，針對台灣國人普遍的疑惑：美國豬農為何執意要用台灣禁用的萊克多巴胺瘦肉精，他說純粹是配合藥商的利益考量，因每隻豬使用後可增加5美元的收入，一般養豬戶平均飼養10萬頭，每年獲利約新台幣1500萬元。

由於部分專家研究認為萊克多巴胺危害人體的平均值低，所以政府有意放行，只願管制軍人、警察、消防人員、學生不食用，但無力管制分布於民間的孕婦、二歲以下哺乳幼兒，他們吸收到萊克多巴胺的數值遠超過於平均值，例如月子餐必吃豬內臟，很難管控。蘇偉碩認為政府的作為顯然顛倒了。

政府已宣示從中央到地方都將採取嚴格、明確的管制和標示措施，然而主導權責的食藥署過去常出現黑心食品案例，最近又有口罩國家隊出包狀況，信譽已然不足，蘇偉碩說，誰還能信任呢？

高思博則指出，管理美豬的把關權限在地方政府，目前普遍存在稽查人力、經費不足的困境，民間對於來源管理的成效已缺乏信心。而農委會不想修法便宜行事意圖行政公告方式，將萊克多巴胺自瘦肉精禁用範圍排除，而衛福部所引用的國際標準為多年前舊版本，並不準確，全案的未來發展令人擔憂。

蘇偉碩補充說，他參與公聽會的心得，衛福部不想認錯，似乎有意「硬推」，憑著綠營人數優勢，立法院將會過關，以後想要推翻危害健康決策的民主力量，唯有寄望2021年8月的公投了。

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