　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市市政聯盟理事長高思博忠告，若政府一意孤行，2021年8月可能會面對美豬公投的強力挑戰對決。 （圖／記者林悅翻攝）

▲台南市市政聯盟理事長高思博忠告，若政府一意孤行，2021年8月可能會面對美豬公投的強力挑戰對決。 （圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

美豬進口台灣問題進入關鍵時刻，台南市市政聯盟邀請參與立法院公聽會的精神科醫師蘇偉碩，深入淺出解析美國豬肉秘辛，直指政府無法自圓其說，國會似有意護航過關，理事長高思博忠告若政府一意孤行，2021年8月可能會面對美豬公投的強力挑戰對決。

曾擔任高雄榮民醫院台南分院醫師的蘇偉碩，在本週「爆報台南—午餐約會」中，接受高思博的訪談，仔細解說瘦肉精、萊克多巴胺之間的複雜糾葛，針對台灣國人普遍的疑惑：美國豬農為何執意要用台灣禁用的萊克多巴胺瘦肉精，他說純粹是配合藥商的利益考量，因每隻豬使用後可增加5美元的收入，一般養豬戶平均飼養10萬頭，每年獲利約新台幣1500萬元。

由於部分專家研究認為萊克多巴胺危害人體的平均值低，所以政府有意放行，只願管制軍人、警察、消防人員、學生不食用，但無力管制分布於民間的孕婦、二歲以下哺乳幼兒，他們吸收到萊克多巴胺的數值遠超過於平均值，例如月子餐必吃豬內臟，很難管控。蘇偉碩認為政府的作為顯然顛倒了。

政府已宣示從中央到地方都將採取嚴格、明確的管制和標示措施，然而主導權責的食藥署過去常出現黑心食品案例，最近又有口罩國家隊出包狀況，信譽已然不足，蘇偉碩說，誰還能信任呢？

高思博則指出，管理美豬的把關權限在地方政府，目前普遍存在稽查人力、經費不足的困境，民間對於來源管理的成效已缺乏信心。而農委會不想修法便宜行事意圖行政公告方式，將萊克多巴胺自瘦肉精禁用範圍排除，而衛福部所引用的國際標準為多年前舊版本，並不準確，全案的未來發展令人擔憂。

蘇偉碩補充說，他參與公聽會的心得，衛福部不想認錯，似乎有意「硬推」，憑著綠營人數優勢，立法院將會過關，以後想要推翻危害健康決策的民主力量，唯有寄望2021年8月的公投了。

 ・秋冬必備潤澤神物

ET快訊
人肉炸彈「自爆畫面」曝光　數50聲給你們逃！再回頭見滿地屍
4歲女童遭棄屍南投雞寮旁　涉案母又要當媽了 ！懷孕6月聲請停
吳怡農提「在家當兵」　馮世寬怒：那個渣男別聽他的
北市動物園有動物落跑！　母揹6月大寶寶逃出欄舍失蹤
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

拂曉出擊拆遷成特色？ 高思博：市府別把責任推人民！

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

愛情長跑！他「回顧10年」求婚初戀 爸媽現身見證...女友淚崩：謝謝你

美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

拂曉出擊拆遷成特色？ 高思博：市府別把責任推人民！

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

最接地氣的議會　台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

全國議長盃桌球賽在南投舉辦　台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

清寒女大生超商打工養家！店長砍班逼辭職　竟酸：人窮不能沒志氣

陳柏惟控「國民黨助理亂剪接」：我如果是你爸後悔沒射在保險套

拜登家族醜聞揭密！爸奪友妻...小兒子吃喝嫖賭又畸戀亡兄妻

為新南向超前部署　嘉藥舉辦企業、大學社會責任論壇

林為洲拋國民黨「去中國化」　葉元之怒轟：沒有核心思想

痛批把國人健康當橡膠　蔡壁如要求衛福部公開「食安諮議會紀錄」

日職／陳偉殷想證明自己　日媒分析他「必須表現好」的理由

80歲婦過馬路被護理師撞飛10m　口鼻噴血...2人重傷送加護病房

青島爆本土疫情！單日再新增1例　北京：兩地人員非必要別往來

單孔微創腹腔鏡手術　傷口小於2公分且藏在肚臍內兼顧美觀

澎湖最美無邊際泳池飯店推「二泊七食」　讓你從早餐吃到消夜

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

逆子弒父　住戶：他像不定時炸彈

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴

石門水庫清淤量　達歷年平均2倍　

桃園創博　走桃花RUNNING TAOYUAN

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

台南鮮漁產業文化活動在將軍漁港展開

漁民海上作業驚見遺體海巡協助打撈

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

台鐵中壢臨時後站竣工　鄭文燦：桃園軌道新里程碑

青埔繪畫比賽　18件入圍作品展出

台南市議會精銳盡出力拚團體冠軍

更多熱門

相關新聞

拂曉出擊拆遷成特色？

拂曉出擊拆遷成特色？

台南市警方最近很忙碌，國民黨中常委高思博發現槍擊案密集爆發，長期穩居六都首位，警方束手無策之餘，卻於10月13日以強力手段拂曉攻擊，強拆南鐵東移工程最後的牴觸戶陳致曉住家，讓高思博感慨不已，認為台南的治安作為太不合理了。

阻人民知的權利？鄭麗文：不擋美豬是失職

阻人民知的權利？鄭麗文：不擋美豬是失職

食安會報停擺一年...法務部稱「不符規定」　江啟臣轟：就是違法！

食安會報停擺一年...法務部稱「不符規定」　江啟臣轟：就是違法！

國民黨提重做美豬牛安全性評估遭否決

國民黨提重做美豬牛安全性評估遭否決

陳保基：美豬開放是趨勢但應從長計議

陳保基：美豬開放是趨勢但應從長計議

關鍵字：

美豬管制高思博國會護航公投對決

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

A片驚見女兒是主角！案情神展開

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

口罩今天全面開放自由購買

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…媽嚇歪：月經也來了

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面