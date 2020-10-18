　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會認定彰化新聞獨厚謝衣鳳！開罰20萬　董事長是親爸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法委員謝衣鳳,謝衣鳯。（圖／記者李毓康攝）

▲謝衣鳯。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民眾檢舉，今年立委選舉前，三大有線電視公司所屬彰視新聞，大量報導立委候選人謝衣鳯。中選會表示，彰視新聞未作公正、公平處理，且無法律上原因，屬無正當理由區別對待，違反公職人員選舉罷免法第49條第3項規定，應依同法第110條第2項規定，裁處新台幣20萬元罰鍰。

民眾於今年1月7日至國家通訊傳播委員會檢舉「三大有線電視股份有限公司之三大一台」今年1月5日18時至19時播放「彰視新聞」報導內容，一半以上皆係第10屆立法委員選舉候選人謝衣鳳之新聞。

公職人員選舉罷免法第49條第3項規定：「廣播電視事業從事選舉或罷免相關議題之論政、新聞報導或邀請候選人、提議人之領銜人或被罷免人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇。」

中選會指出，該規定旨在規範競選活動期間廣播電視事業從事選舉或罷免相關新聞報導，及報導之內容應做公平公正之處理，並不得為無正當理由之差別待遇。

中選會提到，按節目內容，是否屬選舉或罷免相關之新聞報導，非單純以該節目名稱或僅就其片段內容為斷，應自該節目整體觀察，其內容是否意在加深節目觀眾對特定候選人及政黨之印象，而明顯為特定候選人或政黨助選之報導，例如頻繁出現候選人之姓名、政黨名稱、競選標語、旗幟、看板、號次等相關之影像、聲音及文字，並依通常一般人經驗，一看即知。

對於民眾檢舉內容，中選會說明， 1月5日18時播放「彰視新聞」，內容多係地方鄉鎮相關活動，並穿插國民黨總統副總統候選人、國民黨不分區立法委員選舉及立法委員候選人謝衣鳳之競選廣告。

中選會提到，有關地方鄉鎮相關活動播報內容，其中數則活動邀請立法委員候選人謝衣鳳到場致詞，謝員除致詞時衣著帶有競選號次及姓名之立法委員候選人競選背心，報導畫面另打上「立法委員候選人謝衣鳳」字幕並有呼喊尋求支持之選舉口號(前開涉含選舉內容之節目時段及活動詳如附表)，整體觀察顯難認無涉選舉相關議題，僅係單純之地方新聞報導。

中選會說道，該節目所涉與選舉議題有關時段雖佔該節目整體時間少數部分，惟與選舉議題有關部分均為立法委員候選人謝衣鳳之致詞、字幕及身著帶有號次及姓名競選背心之播報影像，更無其他候選人及政黨之相關報導，播放之選舉活動內容除時間懸殊外，另以字幕特別顯示「立法委員候選人謝衣鳳」之方式，其節目將加深觀眾對謝員之印象，似有造成獨厚謝員而為其助選之效果。

中選會決議，該節目未作公正、公平之處理，且無法律上之原因，屬無正當理由之區別對待，違反公職人員選舉罷免法第 49 條第 3 項規定，應依同法第 110 條第 2 項規定，裁處三大有線電視股份有限公司新台幣20萬元之罰鍰。

▲彰化縣議長謝典林請辭國民黨中常委。（圖／ETtoday資料照）

▲謝典林。（圖／ETtoday資料照）

據了解，謝衣鳳出生彰化政治世家，更與彰視新聞有淵源。謝衣鳳爺爺謝言信曾代表國民黨當選第9、10屆台灣省議會議員，凍省後當選第4屆立委，待立委任期屆滿時並為競選連任，積極培養下一代接班，繼承政治衣缽的正是二媳婦鄭汝芬，也就是謝衣鳳的母親，曾擔任國民黨立委。

謝言信次子、謝衣鳳的父親謝新隆則是彰化三大有線電視股份有限公司董事長，其一雙兒女都從政，女兒謝衣鳳先是擔任母親立委辦公室主任兼發言人，2019年代表國民黨參選彰化縣第三選區立委，並於2020當選。謝新隆兒子、謝衣鳳弟弟則較早從政，是彰化縣議長謝典林。謝家祖孫三代在彰化有一定程度的政治勢力與影響力。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
便利超商「無糖茶飲」超多種　內行激推3款：是霸主
玩股票必勝法！　內行人曝「4字真訣致富」開大招：不贏也難
古都馬拉松賽再爆爭議　民受困車道暴怒
獨／辣妹偷錄猛男「視訊愛愛」　網紅、國手成獵物
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林為洲拋黨名「去中國」　吳敦義：不是少數人就可以改的

建議親日團體設碑陽明山？　陽管處：不適合立碑，未要求市府同意

中選會認定彰化新聞獨厚謝衣鳳！開罰20萬　董事長是親爸

國防部駁滯美軍2千億非「結餘款」：發價書完成付款未交貨額度

柯文哲慶重陽節！70旬嬤：一般人仍埋怨　僅北市拿不到1500敬老金

陸媒稱部署「東風-17」備戰　國防部：皆有掌握應處

親日團體盼在陽明山設立「日皇碑」　北市府拒絕：已有既定規劃

50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」　游淑慧酸：大家聽神的話

謝衣鳳駁把「腎臟當生殖器」　po完整質詢片賭1年份雞排　

若對岸不認「中華民國」　林為洲：兩岸只會越離越遠

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

林為洲拋黨名「去中國」　吳敦義：不是少數人就可以改的

建議親日團體設碑陽明山？　陽管處：不適合立碑，未要求市府同意

中選會認定彰化新聞獨厚謝衣鳳！開罰20萬　董事長是親爸

國防部駁滯美軍2千億非「結餘款」：發價書完成付款未交貨額度

柯文哲慶重陽節！70旬嬤：一般人仍埋怨　僅北市拿不到1500敬老金

陸媒稱部署「東風-17」備戰　國防部：皆有掌握應處

親日團體盼在陽明山設立「日皇碑」　北市府拒絕：已有既定規劃

50至64歲民眾排隊「搶打疫苗」　游淑慧酸：大家聽神的話

謝衣鳳駁把「腎臟當生殖器」　po完整質詢片賭1年份雞排　

若對岸不認「中華民國」　林為洲：兩岸只會越離越遠

中職／接下羅里奇背號　李其峰選30有原因

SBL／璞園「5人戰隊」應戰　黃啟峰：要對得起球迷

林為洲拋黨名「去中國」　吳敦義：不是少數人就可以改的

「晚安」懂意思？原來是最新告白用語！《刻在》20大愛情金句曝光

萬聖節道具服不用買整套　南瓜、巫婆髮飾百搭CP值大勝

建議親日團體設碑陽明山？　陽管處：不適合立碑，未要求市府同意

中職／詹子賢守備撞膝無大礙　丘總跑去關心：了解一下

中職／王威晨拚安打王　團隊為主沒有第二句話

超級好狗運！2汪「連續中獎」買1送1　網羨慕：狗掌借一下

羅巧倫爆翻牆「裙子吹起罩住頭」摔斷腳：內褲被看光

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

我軍滯美方結餘款近2千億　每年僅80億繳庫

江啟臣：蔡政府治國無方擾民有術

議員問「死後多久靈魂會走」官員：我沒往生過

陸媒稱部署「東風-17」　國防部回應了

快訊／共機又擾台！我空軍廣播驅離

民眾黨不挺國民黨倒閣案　賴香伶：不考慮也不認同此時讓議事空轉

偵蒐預警中心隊徽曝光　台灣黑熊截擊飛彈

綠委凍警察預算！　朱學恒怒轟：耍官威

力挺鐵警！　葉毓蘭曝還有綠委要刪獎金

羅智強比讚：敬佩王世堅批評蘇貞昌

國防部駁：滯美軍2千億非「結餘款」

蔡英文管不動蘇貞昌？柯文哲：內行的

藍委提案：1/3立委同意可解職行政官員

中選會認定彰化新聞獨厚謝衣鳳！開罰20萬

更多熱門

相關新聞

謝衣鳳駁把腎臟當生殖器　po片賭雞排　

謝衣鳳駁把腎臟當生殖器　po片賭雞排　

萊豬行政命令闖關，國民黨立委謝衣鳯日前赴立院質詢，她憂心，萊劑會影響生殖器官，稱「腎臟屬於生殖器官」引發熱議。對此，謝衣鳳18日駁斥並發出祭品文，她表示，如果可以在完整質詢影片，找到「腎臟屬於生殖器官」這句話，請一年份的雞排。

辜寬敏憲改公投案遭駁回　國民黨「食安公投」將辦聽證

辜寬敏憲改公投案遭駁回　國民黨「食安公投」將辦聽證

謝衣鳳稱「腎臟是生殖器官」　醫護澄清

謝衣鳳稱「腎臟是生殖器官」　醫護澄清

羅智強：中選會不卡案怎向蔡英文交代？

羅智強：中選會不卡案怎向蔡英文交代？

江啟臣籲中選會別卡「食安公投」

江啟臣籲中選會別卡「食安公投」

關鍵字：

中選會彰化新聞謝衣鳳

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

擲筊竟黏神桌桌布30hrs↑！宜蘭東嶽廟：神明有指示

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

楊晨熙入手「千萬藍寶堅尼」狂喜

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

娶敗家女後「一天餐費65元」！三樣菜吃兩年

「又衰又窮」4生肖要翻身了！10月底財神到

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

更多

最夯影音

更多
Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面