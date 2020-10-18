中選會認定彰化新聞獨厚謝衣鳳！開罰20萬　董事長是親爸

▲謝衣鳯。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民眾檢舉，今年立委選舉前，三大有線電視公司所屬彰視新聞，大量報導立委候選人謝衣鳯。中選會表示，彰視新聞未作公正、公平處理，且無法律上原因，屬無正當理由區別對待，違反公職人員選舉罷免法第49條第3項規定，應依同法第110條第2項規定，裁處新台幣20萬元罰鍰。

民眾於今年1月7日至國家通訊傳播委員會檢舉「三大有線電視股份有限公司之三大一台」今年1月5日18時至19時播放「彰視新聞」報導內容，一半以上皆係第10屆立法委員選舉候選人謝衣鳳之新聞。

公職人員選舉罷免法第49條第3項規定：「廣播電視事業從事選舉或罷免相關議題之論政、新聞報導或邀請候選人、提議人之領銜人或被罷免人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇。」

中選會指出，該規定旨在規範競選活動期間廣播電視事業從事選舉或罷免相關新聞報導，及報導之內容應做公平公正之處理，並不得為無正當理由之差別待遇。

中選會提到，按節目內容，是否屬選舉或罷免相關之新聞報導，非單純以該節目名稱或僅就其片段內容為斷，應自該節目整體觀察，其內容是否意在加深節目觀眾對特定候選人及政黨之印象，而明顯為特定候選人或政黨助選之報導，例如頻繁出現候選人之姓名、政黨名稱、競選標語、旗幟、看板、號次等相關之影像、聲音及文字，並依通常一般人經驗，一看即知。

對於民眾檢舉內容，中選會說明， 1月5日18時播放「彰視新聞」，內容多係地方鄉鎮相關活動，並穿插國民黨總統副總統候選人、國民黨不分區立法委員選舉及立法委員候選人謝衣鳳之競選廣告。

中選會提到，有關地方鄉鎮相關活動播報內容，其中數則活動邀請立法委員候選人謝衣鳳到場致詞，謝員除致詞時衣著帶有競選號次及姓名之立法委員候選人競選背心，報導畫面另打上「立法委員候選人謝衣鳳」字幕並有呼喊尋求支持之選舉口號(前開涉含選舉內容之節目時段及活動詳如附表)，整體觀察顯難認無涉選舉相關議題，僅係單純之地方新聞報導。

中選會說道，該節目所涉與選舉議題有關時段雖佔該節目整體時間少數部分，惟與選舉議題有關部分均為立法委員候選人謝衣鳳之致詞、字幕及身著帶有號次及姓名競選背心之播報影像，更無其他候選人及政黨之相關報導，播放之選舉活動內容除時間懸殊外，另以字幕特別顯示「立法委員候選人謝衣鳳」之方式，其節目將加深觀眾對謝員之印象，似有造成獨厚謝員而為其助選之效果。

中選會決議，該節目未作公正、公平之處理，且無法律上之原因，屬無正當理由之區別對待，違反公職人員選舉罷免法第 49 條第 3 項規定，應依同法第 110 條第 2 項規定，裁處三大有線電視股份有限公司新台幣20萬元之罰鍰。

▲謝典林。（圖／ETtoday資料照）

據了解，謝衣鳳出生彰化政治世家，更與彰視新聞有淵源。謝衣鳳爺爺謝言信曾代表國民黨當選第9、10屆台灣省議會議員，凍省後當選第4屆立委，待立委任期屆滿時並為競選連任，積極培養下一代接班，繼承政治衣缽的正是二媳婦鄭汝芬，也就是謝衣鳳的母親，曾擔任國民黨立委。

謝言信次子、謝衣鳳的父親謝新隆則是彰化三大有線電視股份有限公司董事長，其一雙兒女都從政，女兒謝衣鳳先是擔任母親立委辦公室主任兼發言人，2019年代表國民黨參選彰化縣第三選區立委，並於2020當選。謝新隆兒子、謝衣鳳弟弟則較早從政，是彰化縣議長謝典林。謝家祖孫三代在彰化有一定程度的政治勢力與影響力。