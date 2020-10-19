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反美豬公投須聽證…國民黨轟「阻擋民意」　李進勇：聽證會是好意安排

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▲▼10/19立法院內政委員會，邀請中選會主委李進勇列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院內政委員會邀請中選會主委李進勇列席報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨推動「公投綁大選」和「顧食安公投」兩項公投案，中選會16日決議2項公投案將舉行聽證會釐清相關爭點，引發國民黨批評阻擋民意，對此，中選會主委李進勇19日受訪時表示，聽證會是好意的安排，提案領銜人對於這個制度了解還有些出入，他也強調，「民意必須透過正常法律程序才是真正的體現，不能藉口民意而破壞法律程序。」

國民黨質疑，多數民眾仍對萊豬開放抱有疑慮，中選會以重重門檻阻擋民意，就是蔡政府對人民行使直接民權的刁難與干預，並呼籲面對民生議題，執政黨要做的不僅是辦理徒具形式的聽證會，若真正顧民生，就應該走進基層傾聽人民真正的聲音。

立法院內政委員會19日邀請中央選舉委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。中選會主委李進勇會前受訪時表示，自從有公投法審核以來，沒經過聽證會的案件非常少，聽證會的目的是協助提案人澄清提案的一些疑點，以符合公投法規定，「聽證會是好意的安排，提案領銜人對於這個制度了解還有些出入。」

李進勇表示，依法規定如果是要求補正，就必須舉行聽證會，希望所有提案人能共同遵守，「因為一個案件進行是否順利，中選會固然必須按照法定時程進行，有些時間是提案人必須自己掌握、配合，希望提案人一起配合。」

媒體詢問，2018年九合一大選進行的10項公投案，是否都有辦過聽證會，李進勇表示，沒辦聽證會的案子非常少，尤其是需要補正的案件，一定要經過聽證會程序；至於國民黨批評舉辦聽證會是阻擋民意，李進勇則強調，「民意必須透過正常法律程序才是真正的體現，不能藉口民意而破壞法律程序。」

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