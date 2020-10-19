大陸控我駐斐濟代表先動手　馬英九：當家不會鬧事

▲馬英九。（資料照／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／綜合報導

外交部19日證實，我駐斐濟代表處人員8日在國慶酒會上被2名中國大陸的外交官毆打，其中1人被打到腦震盪。不過，中國駐斐濟大使館宣稱，台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成1名中國外交官身體受傷。對此，前總統馬英九認為，當家不會鬧事。

馬英九表示，這是令人震驚的暴力事件，無論如何在外交場合使用暴力就是不應該，要予以譴責，不管用什麼名義 ，在一個應該用和平優雅的方式推動工作的人居然打人，這是無法想像的事情。

對於大陸否認攻擊，還指控是我駐斐濟代表處人員先動手，馬英九呼籲，希望斐濟當局能調查清楚，「就正常情況來講 ，我們先動手的可能性似乎不大，因為我們自己辦國慶，當家不會鬧事的」。

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