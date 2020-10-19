陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會揍人！　台商：每次慶典都派人來鬧

▲大陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會動粗。一名呂姓台商轉述她家人當天與會所見的狀況。（圖／溫玉霞辦公室提供）



記者邱茀濱／綜合報導

我駐斐濟代表處人員日前在國慶晚會上，遭大陸駐斐濟大使館人員闖入毆打，還被打到腦震盪。對此，一名呂姓台商還原事情經過，並強調其實往年的國慶酒會，中共都會派人來拍照、蒐證。

國民黨立委溫玉霞今（19）日連線斐濟呂姓台商，對方以視訊方式轉述她弟弟出席國慶酒會的狀況，指出其實往年的國慶酒會上，中共都會派人來拍照、蒐證，目的在了解哪些當地人出席台灣的活動。

呂姓台商表示，但這次駐斐濟大使黎倩儀為了謹慎起見，在安排動線時有先做兩道防護，想進入會場的賓客要先經過貴賓室，在貴賓室的則有台灣農技團的成員、代表處官員、台僑及台商，中共外交官要進入貴賓室時被擋下，雙方因此發生爭執、推擠。

呂姓台商說，慶幸的是這些不愉快的畫面，典禮會場的貴賓和台胞基本上都沒有看到，因為中共外交官在第一關卡就被卡住，他們不得門而入，才造成拉扯推擠。

呂姓台商強調，台灣在斐濟多少還是有軟實力，在當地朋友也很多，「他們想知道有哪些貴賓、以及貴賓在當地的位階有多高，後續會對他們採取什麼行動我們很難預測，我們已經為了保護貴賓做了兩道安全門了。」

此外，針對中共反咬是台方先挑釁，呂姓台商無奈表示，這已經變成各說各話，「我們當天辦國慶不可能惡言相向，我的經驗是好好請對方出去、不要進來，但發生推擠是事實。」

事實上，我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚大陸駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫；據當地僑民證實，甚至有腦震盪的狀況。

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）



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