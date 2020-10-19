快訊／涉遠航掏空案！張綱維聲請停押　北院裁准「1億元交保」

▲遠東航空公司董事長張綱維日前聲請具保停押，台北法院今天裁定1億元交保。（圖／記者劉昌松攝）

文／中央社

遠東航空公司董事長張綱維日前聲請具保停押，台北法院今天裁定1億元交保，其中現金保金為8000萬元，其他由他的辯護人劉煌基出具保證書，交保後限制出境住居及每天警局報到。

台北地檢署7月底認定張綱維涉侵占遠航公司新台幣13億餘元，並藉由合庫遠航貸款案將樺福集團旗下公司逾22億元本息移轉給遠航等，依違反證交法、民用航空法等罪起訴張綱維，並求處重刑；案件移審後，北院裁定羈押。