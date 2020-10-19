輕熟女求子7年！丈夫心疼這般寵愛　醫：破腰斬之術...自然受孕

▲台中一名楊姓女子在丈夫日日愛的餵食下不僅暴肥30公斤還不孕，中醫師曝原因。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名33歲的楊姓小姐結婚7年積極求子，即使打排卵針也無用，直去年到台中蓮樺中醫診所求診，醫師發現，楊小姐身高164公分，婚前體重不到60公斤，但婚後丈夫愛妻心切，三不五時就帶老婆吃大餐、消夜，體重一率飆升達91.5公斤，還有水腫、月經不規律等問題導致不孕。

蓮樺診所中醫師林育誠表示，根據研究顯示，BMI值(身體質量指數)超過29，懷孕的機率就會腰斬，楊小姐去年到診所求診時BMI值33，且已經連續6年打排卵針都無受孕。

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▲台中一名楊姓女子在丈夫日日愛的餵食下不僅暴肥30公斤還不孕，中醫師曝原因。（圖／記者游瓊華攝）



林育誠指出，把脈發現，楊小姐不僅肥胖、動不動就喘個不停，還有水腫、腹脹、月經不規律，有時候一個月來一次月經，有時候兩三個月才來一次月經，且月經量少有血塊，於是先用中藥白朮、茯苓去除楊小姐體內濕氣，加強新陳代謝；牡丹皮、白芍、桃仁、當歸、川芎等活血化瘀、促進血液循環，加上遵守醫囑治療減重、調理飲食，三餐正常吃，但晚餐不碰澱粉，不吃冰、炸物等，成功減重10公斤，還自然懷孕，日前產下一名男寶寶。

林育誠也提醒，許多人都覺得減肥少吃主食，多吃水果就可以，但其實許多水果太甜、熱量也高，建議可吃番茄、蘋果、芭樂等較適宜。

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