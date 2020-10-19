重陽節前訪百歲人瑞祝福　盧秀燕：長輩是社會寶貴資產

▲盧秀燕拜訪大里百歲人瑞廖瑞陽。提早祝福重陽節快樂。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

再過6天就是重陽節，台中市長盧秀燕19日拜訪大里百歲人瑞廖瑞陽爺爺，贈送市府準備的重陽敬老金1萬元外，也轉贈中央重陽節賀禮。盧秀燕表示，廖爺爺身體硬朗，子孫孝順照顧得宜，每天都吃自己喜歡的食物、維持身心愉悅，才能松柏長青；她也祝福廖爺爺及台中每位長者身體健康。

市長盧秀燕今天上午前往大里拜訪百歲人瑞廖瑞陽，她牽著廖爺爺的手關心老人家，同時提早祝福重陽節快樂，並贈送中央與市府準備的重陽節敬老賀禮及禮金。

據了解，廖爺爺民國9年出生，是家中長子，上有一姐姐，下有一妹妹，年少時熱心地方公益，為人親切隨和，受村里尊敬，育有5個兒子、1個女兒及膝下10個孫子，三代同堂，今年4月滿百歲，視力正常、略有重聽，行動緩慢但身體硬朗。

▲▼盧秀燕認為，長輩是社會寶貴資產。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕也現場詢問廖爺爺長壽秘訣，三兒子廖經清代答說，父親生活作息正常、每天早睡早起，早餐吃麥片牛奶及香蕉，平日看報紙、電視，雖上年紀，但「想吃什麼就吃什麼」，滷肉、青菜等只要是口感嫩的食物樣樣都吃，甚至還能喝威士忌，「心情快樂比什麼都重要！」

盧秀燕說，長輩是社會寶貴的資產，市府去年7月起恢復「老人健保補助」，今年編列預算續推，中市有八成長輩符合資格，子女不用幫忙繳健保費，長輩不需提出申請，由市府主動比對符合補助資格者，健保署辦理減免，讓台中長輩享有便利福利措施。

社會局長彭懷真表示，各區公所自10月7日至25日發放敬老禮金，今年中市65歲以上高齡人口數已超過39萬人，其中百歲人瑞共321人(女性193人、男性128人)，剛屆齡100歲人瑞有126人(女性71人、男性55人)、超過百歲人瑞有195人(女性122人、男性73人)。目前台中年紀最長的是西區民前7年出生的劉張美玉奶奶，已116歲。

今日市議員林碧秀、李天生、大里區長鄭正忠、涂城里長黃仁耀，及大里涂城聖明宮主委全禹華等人均到場，立委何欣純、市議員蘇柏興、林德宇、段緯宇也派員致意，場面熱鬧溫馨。

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