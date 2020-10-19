60萬重機停車格遭硬擠刮花　阿嬤拒賠辯「我沒移動」險撞第二次

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

一名重機車主向媒體投訴，17日將價值60萬元的愛車停在台中某月老廟的停車格內，沒想到一名阿嬤硬要擠進來，造成車體、安全帽磨損，維修費用至少要2萬元，結果阿嬤雙手一攤稱沒錢，還一邊嚷嚷「我沒有移動啊」，一邊挪車，險些二度撞上。

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▲車主形容，阿嬤的機車根本就是「躺」在他的重機上。（圖／東森新聞，下同）

車主無奈向《東森新聞》投訴並表示，事發當天阿嬤騎機車來到月老廟，不顧車格內左右兩邊都停有機車，其中一台是重機，還硬要擠進縫隙，結果撞到重機，想都沒想仍繼續挪動旁邊的機車，一臉沒事的樣子，後來被抓包，才急忙道歉說「對不起、對不起啦，撞到你的油箱，對不起」。

更讓車主傻眼的是，阿嬤掛在機車龍頭的拐杖已經刮傷重機車體，卻還想落跑，他趕緊報警，沒想到警方到場後詢問有沒有移動過車子，阿嬤一邊否認說「我沒有移動啊」，卻一邊試圖移動機車，險些造成二次擦撞。

▼▲阿嬤在警察面前還試圖移動機車。

「也不管有沒有位置或空間大不大，反正就直接應插進來，把車立側柱，然後她的車就直接躺在我車上了。」車主坦言，檢查後確認不僅車體磨損，連安全帽也遭殃，車廠估價維修費至少要2萬元，阿嬤卻稱沒錢、賠不起，他只能自認倒楣。

車主指稱，事發地點是廟方的私人停車場，先前騎重機來的時候是停汽車格，但被廟方勸離，這次改停機車格卻遭刮傷愛車，真的是又氣又無奈。對此，廟方祕書表示，其實沒有硬性規定民眾一定要停在車格內，「旁邊有空位，你都是可以停的。」

▼車主的安全帽被刮到受損。