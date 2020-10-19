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獨／中台灣第二家好市多11月20日開幕　加油站今起試營運

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記者游瓊華／台中報導

位在台中市北屯區、全台第二座好市多加油站19日開始試營運，而台中人期待許久的好市多北屯店也確定將在11月20日開幕，但距離台中第一間好市多開幕竟已有13年之久，未來中彰投好市多會員想逛賣場，不必通通都擠到台中店了！

▲全台第二好市多加油站今日試營運，北屯店傳11/10開幕，但遭業者否認。（圖／記者游瓊華攝）

▲全台第二好市多加油站今日試營運，北屯店也確定在11/20開幕。（圖／記者游瓊華攝）

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好市多北台中店將於11月20日賣場開幕，當天會有開幕獨家商品，而北台中好市多加油站今天試營運，吸引不少會員前往加油。王姓民眾表示，一早人潮不少，但站內有24座加油島，加上有不少工作人員指揮協助，因此流動速度很快，不會等太久。

好市多北台中店加油站是全台第二家好市多加油站，19日早上開始試營運，23日上午8點半舉行開幕典禮後正式開幕，全站可同時容納24台車進站加油，號稱加油島間距寬敞，即便前車尚未加油完畢，後車也可離開，但全站都是自助加油站，且限會員使用，僅接受好市多聯名卡及購物儲值卡，無法使用現金。

▲全台第二好市多加油站今日試營運，北屯店傳11/10開幕，但遭業者否認。（圖／記者游瓊華攝）

▲全台第二好市多加油站今日試營運，北屯店也確定將在11/20開幕。（圖／記者游瓊華攝）

根據好市多北台中加油站提供資訊98無鉛汽油為每公升22.3元、95無鉛每公升20.7元、超柴每公升17.9元，都比中油、台塑每公升便宜2到3元左右，至於油品來源是中油，油價採浮動機制。

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