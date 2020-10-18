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熊貓外送員助跑一腳踹爆門！住戶聽見「碰」嚇壞　看監視器傻眼

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網搜小組／柯沛辰報導

台中一名熊貓外送員15日晚間送餐上樓，不知何故，竟助跑將大門一腳猛力踹開，傳出「碰」一聲巨響。事後，住戶發現大門損毀，主動調閱監視器，才發現外送員暴力行徑，直呼根本是武林絕學「天殘腳」，除了向官方反映，也報警處理，後續將向外送員求償，並提告損毀。

原PO在爆料公社發文表示，「FoodPanda外送員使出天殘腳，踹壞大門…除向Foodpanda官網反映外，已報警處理，準備求償亦準備提告損毀…」影片中可見，一名熊貓外送員在騎樓看手機，似乎在與客戶聯繫，但後來不知發生何事，竟助跑後一腳踹開大門。

▲▼熊貓外送員助跑一腳踹爆門！住戶聽見「碰」嚇壞　看監視器傻眼。（圖／爆料公社）

▲外送員一腳踹開大門。（圖／爆料公社）

▲▼熊貓外送員助跑一腳踹爆門！住戶聽見「碰」嚇壞　看監視器傻眼。（圖／爆料公社）

▲外送員進入公寓內。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「爬個樓梯有什麼好生氣的」、「有人逼你做外送嗎」、「一個不想下樓，一個不想上樓，可憐了大門」、「幹嘛把氣出在建築物上」、「真的要好好審核素質，太誇張了」、「感覺EQ很低」、「好可怕，不定時炸彈」。

不過，原PO並未說明聯繫過程，也未透露前因後果。不少人持保留態度，「事情不一定是先講先贏」、「單純上樓不太可能這麼不爽吧，感覺有什麼內情」、「我比較想知道前因，是不是客人報錯地址，又讓外送員送4公里以上」、「如果單純情緒管理差，的確該投訴，但怎麼感覺整件事很有問題…」掀起熱議。

▲▼熊貓外送員助跑一腳踹爆門！住戶聽見「碰」嚇壞　看監視器傻眼。（圖／爆料公社）

▲外送員站在門前，準備起跑。（圖／爆料公社）

▲▼熊貓外送員助跑一腳踹爆門！住戶聽見「碰」嚇壞　看監視器傻眼。（圖／爆料公社）

▲外送員開始衝刺，準備踹門。（圖／爆料公社）

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