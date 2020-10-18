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《華爾街日報》：中國警告美方應撤銷告訴　否則拘留境內美國公民

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▲▼ 美國駐北京大使館。（圖／路透社）

▲美國駐北京大使館多次收到中方警告。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

美中關係日益緊張，華爾街日報今天引述知情人士說法報導，中國政府官員警告美方可能拘留在中國的美國公民，回應美國司法部起訴與中共解放軍有關聯的學者。

報導引述未具名人士說法指出，中方官員反覆且透過多方管道向美國政府代表發出警告，包括美國駐北京大使館。這些人士說，中方訊息很直白：美方應在美國法院撤銷告訴，否則在中國的美國公民可能發現自己違反中國法律。

美方今年夏季逮捕多名赴美國大學從事研究的中國科學家，指控他們向美國移民機關隱瞞中共解放軍現役軍人身分。中國學者唐娟簽證詐欺案是最受矚目的案件之一。

根據法院資料，37歲的唐娟掩飾共軍背景、以不實資料取得美國交換學者J-1簽證，到加州大學戴維斯分校（UC Davis）進行一年的癌症研究。今年6月面對聯邦調查局（FBI）訊問時，她持續隱瞞現役軍人身分，遭美國檢方以簽詐欺罪起訴。

唐娟遭起訴後藏身中國駐舊金山總領事館近一個月，7月遭FBI逮捕，之後多次透過視訊出庭。審理此案的加州東區聯邦法院9月同意交保。

華爾街日報8月報導，美方指控中國外交官協助唐娟這類研究人員蒐集情報，促使華府7月下令中國關閉駐休士頓總領事館，撤走所有仍留在美國的軍方科學家。

中國當局任意拘留外國公民早有前例可循，曾拒絕美國公民離境，在爆發外交糾紛後逮捕、起訴或對加拿大、澳洲與瑞典等國公民判刑。華府政壇許多人士將此稱作「人質外交」。

2018年12月，加拿大應美國要求逮捕華為技術有限公司財務長孟晚舟後，中國隨即逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）。兩人今年6月被控涉間諜罪，至今仍遭中國羈押。

美國國務院發言人不願就中方威脅報復一事表態，僅提醒美國公民如在中國遭遇商業糾紛、法院下令支付和解金、或政府調查刑事與民事案件，問題解決前有可能無法離境。

國務院9月發布的旅遊警示，建議美國民眾避免前往中國，理由包括中國政府「為獲取談判籌碼」任意拘留他國公民。

美國司法部主管國安事務的助理部長德梅斯（John Demers）表示，美方清楚中國政府曾在欠缺法律依據的情況下拘留美國、加拿大等國公民，只為報復合法起訴並對他國政府施壓，「如果中國希望被視為世界強國之一，就應該尊重法治，停止劫持人質」。

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