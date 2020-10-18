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首創「雙語學分班」！台師大正式開課　近50老師搶先得雙語教師證

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▲▼ 新北首創「雙語學分班」！台師大正式開課。（圖／台灣師範大學提供）

▲新北市首創「雙語學分班」。（圖／台灣師範大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

配合2030年雙語國家政策，新北市政府教育局、教育部師資培育與藝術教育司、台灣師範大學三方合作，首創開設技術型高中雙語學分班，昨（17）日於台灣師範大學正式開課。

教育局張明文局長表示，新北重視雙語教育，透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」擴增雙語教育能量，其中師資方面採階梯式雙語教師培力，自108學年度起鼓勵新進老師取得國際英語證照，並辦理新進教師及現職老師專業英文培訓、專業英文國際監評人員培訓。另外，109學年度開設全國首創技術型高中雙語學分班，每年將協助近百位教師搶先取得雙語教師證，邁向新北雙語城。　

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台師大進修推廣學院副院長方進義表示，此次雙語學分班，與國外的非英語系國家英語師資培育課程TESOL的精神與內涵大致相似，課程包含雙語教育的課程設計與教學知能發展、教師專業成長與學校英語環境營造及技術型高中生活化評量、彈性課程模組與雙語授課。經過這6學分課程的培訓與通過測評者，可獲得台師大核發的雙語學分證明，並於3年內通過CEFR B2等級以上之英語能力分級測驗合格證明的教師，可取得教育部核發的雙語教學加註證書。

▲▼ 新北首創「雙語學分班」！台師大正式開課。（圖／台灣師範大學提供）

台師大教授戴建耘認為，英文是技術型學生的最大罩門，也是多數國中及高中職學生的困難點，要邁向雙語國家就要培養說「雙語」的習慣與環境氛圍，從低認知負荷的詞彙與短句學習開始，以賽促學、以證促學，並透過前後測診斷學習等有效措施來推動。

教育局提到，這次也提供PVQC及多益線上學習課程，讓學習者可以彈性調配學習時間，隨時進行線上學習。例如多益官方線上課程有三種難易程度的課程和多達1000題的多益模擬練習題。

復興商工老師陳韻年表示，參加雙語學分班成為雙語教師，是非常難得的進修機會，透過雙語教學來激勵學生應用在設計發表上，參與更多國際競賽，期許學生成為國際技職的頂尖人才。　

莊敬高職校長林淑貴也表示，參加雙語教學師資培訓課程，是校長做為領頭羊示範的積極作為，希望拋磚引玉鼓勵校內教師，透過英語文的學習精進教學，讓學生學習專業技能的同時，能提升英語力。

教育局表示，新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，在「國際技職」面向，攜手國立台灣師範大學共同推動技職雙語教師認證學分班、國際學校認證等，對準「2030雙語國家政策發展藍圖」，發展技高雙語教育，建立技術型高中雙核心能力，鼓勵技職學生用技能及英語鏈結國際、接軌世界，成為國際技職人才。


 

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