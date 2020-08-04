撲克牌學數學、唱歌背單字　台師大開「偏鄉學程」助弱勢生3週國英數進步10分↑

▲台師大首創「偏鄉教育學分學程」，讓大學生暑假到偏鄉課輔三週。（圖／台師大提供，同下）

記者崔至雲／台北報導

為讓偏鄉學生學習不落後，台灣師範大學兩年前首創偏鄉優質教育學分學程，大學生去年暑假到偏鄉國中課輔三週後，更在9月開學後透過一年遠距教學，每週一次指點學生較弱的功課，提升他們的基本學科能力。今年暑假，43位台師大、台大學生輔導65位國中新生，國、英、數三科成績在三週內明顯進步。

計畫負責人、台師大博士胡翠君指出，近年師大為實踐社會責任，鼓勵教師和學生協助社會發展，有鑑花東偏鄉地區教師流動高，加上課外輔導資源不易取得，台師大自107年起，整合校內資源，以 PASSION教學模組為基礎，創設全國第一個偏鄉教育學分學程培養有志從事偏鄉教育的大學生，協助偏鄉學子進行暑期及學期間課後輔導課程。

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偏鄉教育學分學程共12學分，胡翠君表示，該學程希望透過專業規劃，達到結合面對面和遠距教學遞送優良師資和高品質教學到偏鄉的目標。109年暑期，共有43名實習教師，服務65位花蓮偏鄉及弱勢國中生，經調查發現，原本國、英、數表現最落後的學生，在經過三週的輔導下，有明顯進步，國文閱讀平均進步11.03分；英文平均進步12.65分；數學平均進步15.70分。

玉東國中國二詹淳蓉表示，自己已經上了一年的學習課程，發現對英文的興趣越來越多，有時候一直記不起來的單字，老師會透過歌曲讓學生輕鬆記起來，甚至是文法及句子，老師也能運用圖片及歌曲來理解。

富北國中國一生陳景淋也說，自己雖然只上了2個禮拜的課程，但就發現原本成績最差的數學有明顯進步，實習老師會運用遊戲、撲克牌讓他們學習數學公式，甚至有時候會粗心出差錯的計算題，也能透過遊戲的方式讓他記得更清楚，即將要升國一的他認為，因為這次的課程，讓他對未來的數學課更有信心了。



