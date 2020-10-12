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蔡英文承諾給年輕人更多世界舞台　推雙語國家、加速產業接軌國際

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▲▼總統蔡英文接見十大傑出青年。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見十大傑出青年。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午接見「第58屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」時，肯定傑出青年在專業領域的成就，讓世界看見台灣，而政府也正推動「雙語國家」、數位發展、加速產業接軌國際等政策，要讓年輕世代有更多世界的舞台。

蔡英文特別一一點名傑出青年，強調劉峻誠總經理及周仁海執行長是投入人工智慧領域的創業家，不但開拓出新的商機，還獲得國際獎項的肯定；另外，清華大學林玉俊副教授在分子醫學的研究，以及海洋大學徐德華助理教授在海洋生物的研究，也都受到國際學界的肯定。

蔡英文接著說，創辦「Skills For U」組織的黃偉翔執行長，不斷提倡「技能可以貢獻世界」的理念，讓技職教育出身的人才有更大的揮灑空間；而發起「小紅帽」組織的林薇創辦人，非常關心性別、醫療等議題。

蔡英文表示，黃振倫檢察官透過國際司法互助，破獲跨國詐欺案件；小提琴家曾宇謙讓世界聽見台灣的聲音；此外，「球學」的何凱成創辦人，也把美國的經驗帶回台灣，致力於結合體育和教育。

蔡英文認為，每一位傑出青年的故事，都證明每一個專業領域裡，只要用心耕耘，都有無限的可能性。毫無疑問地，台灣的年輕人，既能有出色的專業表現，也具備國際的視野。

她強調，政府的使命，就是讓懷抱著理想和熱情的年輕世代，可以獲得更多鼓勵、受到更多支持，在世界上有更多的舞台。這也就是為什麼，我們會努力推動雙語國家、數位發展等政策，以及加快產業接軌國際的步調，就是希望讓年輕世代擁有更好的環境。

▼總統蔡英文接見十大傑出青年。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見十大傑出青年。（圖／總統府提供）

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