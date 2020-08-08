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台南領先全國推街頭藝人E化及雙語化作業　黃偉哲：盼成為國際級街頭表演聖地

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▲「2020年台南市街頭藝人展演工作坊」，8月8日、9日在永康社教中心舉辦，市長黃偉哲鼓勵所有表演工作者，一同努力推動台灣街頭藝術發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020年台南市街頭藝人展演工作坊」，8月8日、9日在永康社教中心舉辦，市長黃偉哲鼓勵所有表演工作者，一同努力推動台灣街頭藝術發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台唯一全國最大場「2020年台南市街頭藝人展演工作坊」，8月8日、9日在永康社教中心舉辦，市長黃偉哲8日前往為工作坊開場致詞，鼓勵所有表演工作者，一同努力推動台灣街頭藝術發展，並宣布台南市將實施街頭藝人E化及雙語化作業的全新變革，期盼台南成為國際級的街頭表演聖地。

文化局長葉澤山、永康區長張睿民及市議員李鎮國、楊中成等各人皆到場共襄盛舉，共盼台南持續擴展街頭藝術表演的空間與機會。

黃偉哲市長表示，台南是文化古都，許多街頭藝術家們都希望有一個展演的舞台，將來市府一定會擴大街頭展演的合作，預計在今年下半年推出線上機制，讓藝術工作者在街頭的空間大鳴大放，也期盼明年街頭藝術節提供藝術家更多展演的機會，尤其未來2024台南建城四百年的慶祝活動，希望國內外的街頭藝術家們能有更多、更好、更亮的機會來展現在世人面前。

▲「2020年台南市街頭藝人展演工作坊」，8月8日、9日在永康社教中心舉辦，市長黃偉哲鼓勵所有表演工作者，一同努力推動台灣街頭藝術發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次工作坊邀請到製琴藝術家蔡明助與「就是爵士樂團」團長曾進興參與，亦有曼陀鈴樂團、夜行鳥樂團、好時光樂團、藍調樂團等台南知名樂團共襄盛舉。值得一提的是，鑒於街頭藝人展演的人身安全，本次活動還特別邀請台南市警局保安大隊教官分享安全準則與基本防身術，對有志參與街頭展演的藝術工作者而言，可說是非常難得的觀摩學習與交流機會。

▲「2020年台南市街頭藝人展演工作坊」，8月8日、9日在永康社教中心舉辦，市長黃偉哲鼓勵所有表演工作者，一同努力推動台灣街頭藝術發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，街頭藝術是城市文化活力的象徵，為鼓勵城市街頭藝術發展，市府領先全國，從2年前就將街頭藝人審查許可制更改為申請登記制，尊重街頭藝人的職業自由及藝術創作言論自由，以創造多元發展的空間。年底預計將街頭藝人展演申請與換證、場地申請及工作坊課程皆全面E化和雙語化，未來國內外的街頭表演愛好者只要完成線上課程學習，即能申請成為街頭藝人，並可隨時透過網路申請至台南展演，讓台南成為國際級街頭藝人的表演交流聖地。

▲「2020年台南市街頭藝人展演工作坊」，8月8日、9日在永康社教中心舉辦，市長黃偉哲鼓勵所有表演工作者，一同努力推動台灣街頭藝術發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山進一步說明，黃偉哲市長自從上任以來非常重視台南街頭藝術的發展，除二年一度的街頭藝術節外，在其他活動中也能看到市府對街頭藝人的支持，並此持續健全台南街頭藝人展演活動與展演空間。目前同步建構中的街頭藝人展演申請平台將是全國唯一，不但廠商或場地單位可以透過平台提出活動展演需求、尋找適合的街頭藝人，街頭藝人也可以透過公開的資訊線上申請場地，且皆為免費，市府希望透過街頭藝人人力銀行平台促成資訊流通及交流，活絡街頭藝人的發展，讓台南成為全台對街頭藝人最友善的城市。

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