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民眾黨不挺國民黨倒閣案　賴香伶：不考慮也不認同此時讓議事空轉

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▲民眾黨團總召賴香伶。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團總召賴香伶。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌16日赴立法院提出施政報告並備質詢，再度遭國民黨團杯葛議事，而國民黨團17日甚至揚言不排除提出倒閣案。對此，民眾黨團總召賴香伶17日晚間表示，民眾黨完全不考慮也不認同在此時國事內外交迫的時期，發動此不理性、且讓議事空轉的提議。

蔡政府8月30日突宣布明年元旦開放瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，引發在野黨抨擊。自9月18日立法院第10屆第2會期開議以後，國民黨已在9月22日、10月13日、16日三度因美豬牛肉爭議，占領議場杯葛蘇貞昌進行施政報告並備詢。

根據立法院議程規畫，蘇貞昌預計20日再赴立院議場提施政報告並備詢，不過國民黨團態度至今強硬，屆時能否順利上台仍是未知數。此外，國民黨團甚至揚言不排除提出倒閣案。

對此，賴香伶17日在臉書表示，16日黨團協商針對國民黨杯葛蘇貞昌施政報告ㄧ事，最後兩大黨仍未達成共識，以致議事停擺、無法運作，而各黨立委因爲無法進行總質詢，讓攸關國民利益的重要政策、修法提案難以通過。

民眾黨強調，17日又傳出國民黨可能考慮提出倒閣案，但對這個提案，「我們完全不考慮也不認同在此時國事內外交迫的時期，發動此不理性、且讓議事空轉的提議」。

▼賴香伶17日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

▼賴香伶17日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）

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