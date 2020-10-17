「道歉不等於負責」　江啟臣：蔡政府治國無方擾民有術

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年公費流感疫苗才開接踵12天就消耗約5成，衛福部長陳時中為防範疫苗不足，16日臨時宣布暫緩50至64歲無高風險慢性病族群施打，引發民怨，而他17日也公開致歉。對此，國民黨主席江啟臣批評，道歉不等於負責，道歉的同時形同宣告政府信用的破產，未來人民如何信任政府。

「政府失去信用，政策將寸步難行。」江啟臣指出，總總蔡英文曾說表示，「領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件」，結果昨日陳時中用「一紙公文」緊急宣布，全面停止50至64歲健康成人接踵流感疫苗，又是比照萊豬模式「一紙公文」，想幹嘛就幹嘛，想到哪做到哪。

江啟臣批評，蔡政府治國無方，擾民有術！人民與政府間的信任是公共政策推行的基石，人民不相信政府，利益再良善政策也是寸步難行。近日，包含突襲開放萊豬、口罩國家隊出包、公民投票受阻、強拆南鐵住戶等問題，都顯示出政府的「誠信」出了問題，承諾人民的政策朝令夕改，違反民意的政策強推到底。

江啟臣強調，「道歉不等於負責，蔡政府必須負起政治責任！」17日下午陳時中針對停止流感疫苗道歉，但道歉又如何？道歉的同時形同宣告政府信用的破產，未來人民如何信任政府。

江啟臣指出，除了流感疫苗，蔡政府正在強推「萊豬進口」，民進黨為了進口萊豬，不惜代價，承諾各種配套措施，例如民眾最關心的「產地標示」，雖然產地標示已經被破解，無法讓民眾避免食用到萊克多巴胺，但若政府失去信用，連最低標準的產地標示都做不到，最後政府兩手一攤，道歉卸責，仍是全民承擔、全民受害。

江啟臣再罵，「人而無信，不知其可，誠信是人立身處事之道，對於政府而言，更是如此」。

▼江啟臣17日在臉書批評蔡政府誠信出了問題。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

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