國民黨擴大籌備光復節活動　朱立倫：台灣結束日本殖民統治值得慶祝





▲朱立倫日前出席新北市林口國慶升旗典禮。（資料照／朱立倫辦公室）

記者羅婉庭／台北報導

至於國民黨將擴大舉辦光復節系列活動，1945年10月25日對台灣來說是關鍵一年，結束日本殖民統治，光復台灣，永遠都值得慶祝的日子，不管哪個黨執政，尤其是熱愛中華民國的政黨，應該共同慶祝結束殖民統治、台灣光復，而非丟掉話語權；民進黨政府積極辦理光復節慶活動才是正道。

國民黨主席江啟臣上週在中常會上宣布，黨內已經著手規劃台灣光復節的系列活動，從學術性的研討會，到歡欣團聚的音樂會，讓大家不管是透過知性的探討，或是感性的歡慶，都能有機會更深思台灣光復的意義，國民黨應該堅持立場，喚醒國人對光復的重視。

江啟臣表示，10月25日更是台灣光復節，75年前的這一天，中華民國政府的代表在台灣人民與盟軍代表的見證下，接受日方投降。也是在這一天，中華民國正式從日本政府手中，接手台灣與澎湖群島的治理，結束長達50年的日本殖民統治。鼓舞多少浴血8年抗戰的全國軍民，更牽動無數人悲歡離合的人生，有厚重而深沉的歷史意義。

江啟臣表示，台灣光復更是中華民國與台灣的重要歷史連結，然而在中共當局擴大舉辦慶祝典禮，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟然造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象。





▲前新北市長朱立倫上午受訪。（圖／朱立倫辦公室提供）