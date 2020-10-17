國民黨邀蔡英文、邱垂正慶光復　陸委會：無此規劃

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正10月15日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

適逢10月25日為台灣光復節75周年，國民黨將擴大舉辦慶祝活動，擬正式邀總統蔡英文、陸委會發言人邱垂正參與。對此，除總統府已打了回票外，陸委會今天亦發表聲明稱，「本會也沒有參與在野政黨活動或合辦的規劃。」

陸委會還說，我們期待國民黨要充分認知中華民國已經在台灣屹立超過七十年的事實，持續凸顯台灣主體性及關注台灣主流民意對兩岸關係發展的主張，共同捍衞國家主權及台灣民主。

▲10月25日曾經是國定假日「台灣光復節」 。（圖／本報資料照）

對於近日朝野就光復節的討論，起於日前國民黨主席江啟臣表示，在中共當局擴大舉辦慶祝典禮，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟然造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象。

國台辦發言人朱鳳蓮還說，這是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰取得的重要成果。在大陸人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75周年之際，兩岸同胞以多種方式紀念台灣光復這一重大歷史事件，對於維護國家主權和領土完整，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程具有重要意義。

陸委會對此表示，中華民國是主權國家，已經在台灣屹立超過七十年，台灣的過去、現在或未來從來不是中華人民共和國一部分。不論是依據國際法或歷史事實，都清楚證明台灣光復與中共毫無關係，中共借故舉辦所謂的「台灣光復75週年」活動，本質上就是遂行其對台統戰的目的。

對於國民黨將舉辦的光復節系列活動，預計包括研討會、音樂會等，國民黨秘書長李乾龍說，除邀請歷屆黨主席參加外，也將正式邀請總統蔡英文與大陸委員會發言人邱垂正參加。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼國民黨秘書長李乾龍。（圖／記者林敬旻攝）