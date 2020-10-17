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秋大祭避「親自參拜」！菅義偉改向靖國神社供奉「真榊」祭品

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▲▼日本戰敗投降72周年,靖國神社。（圖／路透社）

▲日本靖國神社侍奉多名二戰時的甲級戰犯，因此備受爭議。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

日本靖國神社17日開始舉行秋季例行大祭，首相菅義偉也以「總理大臣」名義供奉了名為「真榊」的祭品。真榊為楊桐樹，在日本神道教中表示對亡靈的祭祀與崇敬，也被視為是生長在神界的神木。菅義偉過去在官房長官時代未曾向靖國神社奉納真榊，但有鑑於前首相安倍晉三在任期間也曾自掏腰包供奉供品，因此承襲此傳統，取代親自參拜。

根據《日本放送協會》報導，這是首相菅義偉首度以個人名義在靖國神社奉納名為「真榊」的祭品。靖國神社17日起將展開連續2天的秋季例行大祭。前首相安倍晉三早期曾因參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社引發爭爭議，此後便不再親自參拜，改為自掏腰包奉獻玉串料（類似香油錢）與祭品。

▲▼日本首相菅義偉在新聞發布會上發言。（圖／路透）

▲適逢靖國神社秋季例行大祭，菅義偉奉納真榊。（圖／路透）

安倍晉三任內也曾在靖國神社舉行秋季例行大祭時，以「內閣總理大臣安倍晉三」的名義，自掏腰包奉納帶有崇敬亡靈意味的「真榊」，而菅義偉此舉也被視為是承襲安倍晉三在處理相關事件的態度，以換取保守勢力與右翼人士的支持。

對此，官房長官加藤勝信16日在記者會上表示，「對於供奉『真榊』與參拜靖國神社是否合宜，我想總理大臣自己有適當的判斷。」

另一方面，眾議院議長大島理森、厚生勞動大臣田村憲久以及世博大臣井上信治也在此次秋季例行大祭中向靖國神社奉納「真榊」。

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