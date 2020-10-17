只盯你一人！韓籍漁工遭西非海盜離奇綁架...歷劫50天獲釋

▲2名南韓籍漁工在迦納海域被海上武裝份子綁架，稍早已被平安釋放。（圖／翻攝自Google Map）

記者羅翊宬／編譯

西非海域海盜猖獗，先前曾於8月底傳出2名韓籍漁工在距迦納外海約200公里海域上，遭海上武裝份子綁架至奈及利亞的事件。最近有消息指出，2名遭綁架的韓籍漁工已被武裝份子釋放，目前受到南韓駐奈及利亞使館保護。

根據《韓聯社》，2名韓籍漁工的所屬公司今（17）日致電表示，稍早漁工已被安全釋放，目前人還停留在奈及利亞。

南韓外交部也透過新聞稿證實，2名漁工已於奈及利亞時間16日晚間8時30分被釋放，「2名漁工身體健康，目前已被安置於（南韓）駐奈及利亞使館所安排的場所。依據本人的意願，將於航班確定後，送回其原居住國迦納。」

南韓政府在漁工被釋放後，已安排其與家屬通話報平安。

據悉， 2名韓籍漁工與當地48名船員所搭乘的迦納籍鮪釣漁船「AP 703號」，於當地時間8月28日7時30分，在距離迦納沿海城市特馬（Tema）東南方約200公里的海域上，遭到海上武裝份子襲擊，2名韓籍漁工遭武裝份子綁架，帶往另一艘前往奈及利亞海域的船隻。

而先前也有5名韓籍漁工於6月24日搭乘Panofi Frontier號漁船前往貝南科多努港口南部近海捕魚，突遭武裝份子襲擊，7月24日獲釋後，8月23返抵南韓。

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