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女童家中遭脅持！21歲男持刀追逐狠拖頂樓...下一秒「腦殼爆裂」

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▲▼男子持刀脅持女童被鄰居發現，從15樓縱身一躍。（示意圖／取自Pixabay）

▲男子持刀脅持女童被鄰居發現，從15樓縱身一躍。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓日前發生一起離奇的墜樓案，20多歲男子死前還曾持刀威脅小學女童登上15層公寓頂樓，目前初步判定是畏罪自殺。

根據《韓國日報》，仁川市南洞區論峴洞某棟15層樓公寓，發生一起墜樓案，死者為21歲男子。論峴警察署今（16）日表示，該男子15日下午5時3分從頂樓墜落至1樓花圃，頭部著地嚴重受傷，腦漿與血液像是打翻的玉米濃湯般爆開、灑落一地，當場失去生命跡象，被救護車緊急送醫後仍回天乏術。

根據警方事後調查，該男子不斷從後追趕住在該棟公寓的小學女童，搭上電梯後，持凶器威脅女童，並欲將其拖行至頂樓。公寓住戶聽到女童的慘叫聲後，旋即開門營救，打電話報警。男子最後走向前往頂樓的樓梯、打開窗戶，並縱身一躍，當場慘死。

目前警方正調閱事發公寓大樓一帶的監視器影像，透過探問目擊者證詞，釐清正確的事發經過。

警方補充，「目前女童身心靈受到極大衝擊，等到精神與心靈穩定後，會向女童詢問事發經過。」

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