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國民慈父！金正恩深情「親吻女童」額頭...台灣網友羨慕：想被親

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▲▼金正恩溫柔親吻獻花女童。（圖／達志影像）

▲金正恩溫柔親吻獻花女童，令台灣網友表示「很羨慕」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩10日凌晨全程參與勞動黨成立75周年慶祝儀式，除主持閱兵大典、向國際公開新研發的戰略武器，還親自在台上發表近20多分鐘的演說，過程中對人民致謝12次，甚至講到國家面臨挑戰時還摘下眼鏡、激動哽咽落淚，展現其具有人性的一面，此外官媒還拍攝到金正恩激情親吻獻花女童臉頰的一幕，瞬間化身為「國民慈父」。

南韓國立外交院長金峻亨（김준형）12日就接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》的電話訪問，分析金正恩在閱兵典禮發表談話時的意圖。他表示，金正恩之所以會在演說中哽咽落淚，是因為意識到，世界各國領導階級已開始興起姿態更為柔軟、感性的統治手腕。

▲▼金正恩閱兵大典致詞時哽咽落淚，連帶使台下民眾情緒更加激動。（圖／路透社）

▲金正恩閱兵大典致詞時哽咽落淚，連帶使台下民眾情緒更加激動。（圖／路透社）

金峻亨說明，「雖說近幾年各國的政治強人不斷展現強烈的威權主義，不過這是以『憤怒』為基礎；相反，卻同時也兼具能安撫國民內心的感性。我認為，金正恩已搭上這股全球風潮。」

金峻亨表示，「金正恩一向象徵著北韓全國最高尊嚴，然而如同神一般的存在卻也會落淚，展現『最具人性』的一幕，這就是金正恩統治手腕的特徵之一；而這代表他深刻體認到，光靠純正的白頭山血統與鐵幕統治，並不能成功抓牢人民的心。」

據悉，金正恩在10日演說提到北韓今年面臨國際經濟制裁、疫情、風災時，對於未能即時改善經濟與生活水準感到抱歉，落淚表示「無顏面見人民」，還補充說道，「最想對我們人民說出的內心獨白，僅只有一句『感謝』。」

▲▼金正恩觀賞大型團體操時，像是慈父般抱起穿著韓服的女童。（圖／達志影像）

▲金正恩觀賞大型團體操時，像是慈父般抱起穿著韓服的女童。（圖／達志影像）

其實金正恩從2011年掌權後至今，其對外所經營的形象已從當初帶給世人殘忍、血腥的鐵腕統治的印象，逐漸轉變為充滿溫暖、時刻反省、體察人民所需的「慈父」，在政治經營上軟硬兼施、駕輕就熟。

而在台灣代表北韓的半官方臉書粉絲團《朝鮮經貿文化情報DPRK》也上傳金正恩在黨慶大典上親吻獻花女童臉頰的照片，表示該女童為「幸運的小朋友」。對此留言意見兩極，一派網友表示，「好羨慕」、「這輩子不用洗臉了」、「根本是國民慈父」、「我也想被親」；另一派網友卻質疑，女童身體自主權是否有受到侵犯，且此舉恐怕違反現今的防疫措施，可能有傳染病毒的風險。

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