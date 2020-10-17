港版國安法惹議…芬蘭總統：中止與香港引渡協議！　陸使館回應了

▲港版國安法於6月底通過。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

港版國安法通過後，包含五眼聯盟與德國、法國在內等7個國家陸續中止和香港的引渡協議；芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）16日則在新聞稿指出，芬蘭也將跟進中止。

芬蘭外交部長維斯托（Pekka Haavisto）在7月時曾表示，引渡可能會包含不公開的審判，如果一個人被移交到中國大陸很有可能被判死刑，「芬蘭政府在這種新局勢中，當然會考慮到這些問題，在我看來引渡協議不能真的適用這樣的新局勢。」

中國大陸駐芬蘭使館發言人16日回應，「香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預。」中方敦促芬蘭恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免損害中芬關係。

港版國安法於6月30日通過後，包含英國、澳洲、紐西蘭、加拿大與美國在內的「五眼聯盟」成員國皆宣布與香港中止引渡協議；德國、法國也在7月宣布中止引渡。當時中國大陸外交部發言人汪文斌做出反擊，表示香港特區暫停港加、港澳、港英的移交逃犯協定，同時還暫停香港與三國的刑事司法互助協定。

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