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紐西蘭暫停與港引渡協定！中國出2招反制　汪文斌嗆：嚴重違反國際法

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▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲汪文斌。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

紐西蘭日前宣布停止與香港的引渡協定後，並就中方通過「港版國安法」祭出多項措施。對此，中國外交部發言人汪文斌今（3）日表示，中方決定讓香港暫停與紐西蘭的移交逃犯、刑事司法互助協定。

汪文斌表示，紐西蘭近日以中國制定香港維護國安法為藉口，單方面宣布暫停與香港簽訂的引渡協定，有關做法將對香港司法合作「政治化」，同時粗暴干涉中國內政，也嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害香港與紐西蘭展開司法合作的基礎，偏離了司法合作維護正義和法治的宗旨。

「中方堅決反對！」汪文斌指出，中方也決定讓香港暫停與紐西蘭的《移交逃犯協定》，同時也暫停雙方《刑事司法互助協定》。

事實上，紐西蘭副總理及外交大臣彼特斯（Winston Peters）7月28日宣布，紐西蘭已經中止與香港的引渡協定，同時把香港視作等同中國，在軍事、民軍兩用的貨物和科技出口方面，採取同套規範。《港區國安法》引起國際憂慮及反制，紐西蘭有鑑於此，也升級香港旅遊警示，提醒國人出差出遊皆需小心。

目前，已經或即將與香港停止引渡協定的國家除了紐西蘭，還有英國、德國、芬蘭、澳洲、美國、加拿大等。

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）。（圖／達志影像／美聯社）

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