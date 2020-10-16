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港6男藏600部兒童色情影片　警辦案抓到「小學補習班老闆」

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▲▼網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組戴子斌總督察（右）。（圖／香港01授權使用）

▲港警「跨欄行動」打擊兒童色情物品。（圖／香港01授權使用）

本報訊

香港警方今日（16日）採取行動打擊與兒童色情物品有關的罪行，並拘捕6名男子，年齡介乎25至38歲，他們涉嫌管有600段懷疑兒童色情的影片，檔案總容量約20GB。其中一名被捕人為小學補習社負責人，惟警方指暫時未發現有補習社學生及本地兒童受害，但會繼續調查是否本地兒童受影響。至於會否就此事向教育局通報，警方未有正面回應，僅表示案件在調查初段，仍有許多事項要跟進。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組戴子斌總督察交代案情指，警方經情報搜集及深入分析後，今日（16日）採取代號「跨欄」的行動，打擊與兒童色情物品有關的罪行。網罪科探員與港島、九龍東、新界北及新界南總區的人員採取聯合行動，突擊搜查全港多處地點。

行動中，警方拘捕6名男子，年齡介乎25至38歲，他們涉嫌「管有兒童色情物品」。6人的職業分別為護理助理、補習社教育中心負責人、電腦程式員、銷售助理、建築工人及窗框技工，各人互不相識。探員亦檢取7部電腦及相關網絡和儲存裝置。經初步調查，警方相信這些案件涉及不少於600段懷疑兒童色情影片，檔案總容量約20GB。被捕人士現正被扣留調查，而調查行動仍然進行，不排除會有更多人士被捕。

初步調查顯示，被捕人士從不同渠道，包括網站下載、購買、或透過點對點分享軟件下載有關兒童色情物品，並儲存在其電腦器材內，而內容主要是兒童裸露鏡頭及進行其他性活動。警方會循多方面調查，包括6人是否涉及發布、複製及進出口相關兒童色情的物品。

▲兒童,哭泣,性侵,家暴,女童。（圖／CFP）

▲港警在6名男子家中查出兒童色情影片超過600部。（示意圖／CFP）

由於其中一名被捕男子為補習社教育中心負責人，其補習社的服務對象為小學生，不過案件暫時未發現有本港兒童受害，警方表示會繼續調查是否有本地兒童受害。被問到會否就此事向教育局通報，警方未有正面回答，僅表示許多跟進事項。

警方表示，互聯網世界並非無法可依的虛擬地方，大部分針對現實世界用作防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。警方強調管有兒童色情物品屬嚴重罪行，最高可被判入獄5年及罰款100萬元。警方將繼續與各執法機構及互聯網持份者保持緊密合作，聯手打擊兒童色情物品相關罪案，以免兒童被不法分子利用進行各類色情活動和遭受性侵犯，因為兒童應受到保護。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

 

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