陳同佳投案被拒！　港府：台政府「不積極」才致事件未解決

▲死者母親（左），陳同佳（右）（圖／記者屠惠剛攝、路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「港女箱屍案」再現台港角力，受害者潘曉穎的父母16日再向香港保安局長李家超發公開信，冀雙方放下分歧，派代表坐下來解決事件。香港保安局今（17）日淩晨回應，港府無權代陳同佳作出赴台安排，可惜台灣方面沒有表現應有的積極態度，才導致事件尚未解決。

潘曉穎的父母16日致函香港保安局局長李家超，表示連日來港臺兩地就疑犯陳同佳入境及司法等問題出現爭拗，始料不及，希望港府特事特辦，與台灣接觸。

保安局回覆《香港電台》時表示，非常理解潘曉穎父母沉重傷痛的心情，李家超會親自回覆信件；陳同佳願意赴台自首，是一件令人紓懷的事，可惜台方沒有表現應有的積極態度，以致事件尚未解決。

發言人指出，目前陳同佳的律師已聯絡台方所指的單一視窗，待台方發出入台證後，兩地警務合作管道便可展開研究行程上的安排。

發言人最後表示，特區政府去年提出修訂《逃犯條例》，但因社會反應而撤回，希望潘曉穎父母理解特區政府沒有法例賦予的所需權力，強行將陳同佳送到台灣接受審訊，也無權代陳同佳作出赴台安排。

▲懷孕中的潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

回顧「港女箱屍案」，陳同佳2018年2月和當時20歲的女友潘曉穎來台灣過情人節，期間他察覺女友疑似外遇、懷上前男友的小孩，憤而殺死潘女，棄屍在捷運竹圍站附近草叢。

陳同佳事後潛逃回港，並持潘女的提款卡多次提款。由於台港無引渡協議，港府於是推出《逃犯條例》修訂，繼而引發一連串社會運動。