　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲指紋，手銬，犯罪嫌疑人，犯人（圖／視覺中國CFP）

▲因應加拿大、澳洲、英國對香港的做為，北京也決定暫停港加、港澳、港英的移交逃犯協定和暫停司法互助協定。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

「港版國安法」引發的中外關係緊張持續發酵。自日前加拿大、澳洲和英國宣布暫停與香港特別行政區的移交逃犯協定後，中國大陸外交部發言人汪文斌28日宣布，中方也為此決定，香港特區暫停港加、港澳、港英的移交逃犯協定，同時還暫停香港與三國的刑事司法互助協定。

汪文斌指出，一直以來，香港特區在中央政府的協助和授權下，根據基本法，在協定框架下，向加方、澳方和英方提供了積極協助，加方、澳方和英方將對港司法合作政治化的錯誤行徑，嚴重損害了香港特區同加拿大、澳大利亞和英國之間開展司法合作的基礎，偏離了司法合作，維護正義和法治的宗旨。

▲▼陸外交部新發言人汪文斌亮相　曾擔任駐突尼西亞大使。（圖／大陸外交部）

▲陸外交部新發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）

他表示，為此中方決定香港特區暫停港加、港澳、港英移交逃犯協定，同時決定香港特區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。

汪文斌重申，加拿大、澳洲和英國以中國制定香港特區維護國家安全法為藉口，單方面宣布暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，此舉粗暴干涉中國內政，「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。」

據了解，自港版國安法上路後，除美方決定取消對香港的特殊待遇外，加拿大、澳洲、英國等陸續宣布因應措施，以加拿大為例，於3日宣布終止加港引渡條約、不再允許對香港出口機敏軍事物資等。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
動滋券400萬幸運兒如何領？　簡單一次看懂
動滋券身分證尾數「4」才7.69％　中籤率超低有原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港連續1周「天天破百」大半源頭不明！　明起限拒令「縮小至2人」

公車司機「死亡低頭」逼近！　女當場遭輾進車底「絕望伸手」慘死...乘客全程目擊驚叫

小手突從「神秘小洞」竄出！　他游泳到一半消失…竟被沖到地底下

反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

蝗災風險再起　陸農業農村部：竹蝗自寮國遷入可能常態化

中國B肝帶原者約7000萬　近9成病患未治療

女兒「大哭跪謝」拾荒父：考上清華大學！　看哭2萬網友...得知真相全傻了

人行道突塌陷！牽手情侶瞬間消失...網驚：連走路都有心理陰影

跟進美、印　日議員聯盟提議限制TikTok：防資訊洩漏

紐西蘭暫停與香港引渡協定　陸：立即改弦更張！

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

香港連續1周「天天破百」大半源頭不明！　明起限拒令「縮小至2人」

公車司機「死亡低頭」逼近！　女當場遭輾進車底「絕望伸手」慘死...乘客全程目擊驚叫

小手突從「神秘小洞」竄出！　他游泳到一半消失…竟被沖到地底下

反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

蝗災風險再起　陸農業農村部：竹蝗自寮國遷入可能常態化

中國B肝帶原者約7000萬　近9成病患未治療

女兒「大哭跪謝」拾荒父：考上清華大學！　看哭2萬網友...得知真相全傻了

人行道突塌陷！牽手情侶瞬間消失...網驚：連走路都有心理陰影

跟進美、印　日議員聯盟提議限制TikTok：防資訊洩漏

紐西蘭暫停與香港引渡協定　陸：立即改弦更張！

長榮航空四度獲「全球十大最佳航空」　一次奪5大獎肯定

菲籍「逃逸移工釣蝦場打工」見警急閃！警狂追200公尺　一查發現他已經逃6年

巧遇庾澄慶游泳　周杰倫被他的身材震撼：可以再多生幾個！

劉雨柔開健身房當拗板娘　女性運動課程一開秒殺

香港連續1周「天天破百」大半源頭不明！　明起限拒令「縮小至2人」

18歲「貓瑞」遭棄收容所　飼主霸氣收編讓牠呼嚕過20歲生日！

修但幾勒！路霸小食蟻獸「大字形」飛撲　下秒反差笑翻網

藥華藥抗疫新藥研發計畫　獲CDE選為指標型諮詢輔導專案

北市居家檢疫補助核准1千萬元　8月預算見底再加碼延長

3.1萬坪新北最大宏匯廣場7/31試營運　亮點搶先看

大陸熱門新聞

慘被公司解雇！中年大叔當晚爽中3736萬頭獎

女「大哭跪謝」拾荒父：考上清華大學！　得知真相全傻了

確診數是官方32倍！港大教授控中國隱匿疫情

3號洪水暴衝　中國專家說「只淹到膝蓋」

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

27歲男豪言挑戰北京酒駕　1分鐘後撞圍欄亡

別墅亮燈！陌生母子躺床吹冷氣

長江下游「防洪大壩」遭挖空蓋餐廳

陸銷毀台灣佛書？國台辦：大陸保障宗教自由

23歲女心臟停跳三天恢復跳動

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

人行道突塌陷！　2散步路人遭「巨洞吞下」瞬間消失視線中

男跑步完開冷氣爽睡！　醒來「嘴歪掉」...家人嚇壞送醫

更多熱門

相關新聞

日議員聯盟提議限制TikTok

日議員聯盟提議限制TikTok

繼印度、美國因資安疑慮，對中國大陸短影音社交軟體TikTok（抖音海外版）採取措施後，據日本《NHK》報導，自民黨議員聯盟也已向日本政府提出類似建議，理由是能防止「用戶訊息被洩露。」

紐西蘭暫停與香港引渡協定　陸回應

紐西蘭暫停與香港引渡協定　陸回應

學者：川普連任　替中國帶來優勢

學者：川普連任　替中國帶來優勢

蕭美琴會晤美國務院亞太助卿　外交部：持續深化台美夥伴關係

蕭美琴會晤美國務院亞太助卿　外交部：持續深化台美夥伴關係

港府：第三波疫情與「境外豁免檢疫」有關

港府：第三波疫情與「境外豁免檢疫」有關

關鍵字：

港版國安法港區國安法國安法粵港澳要聞中國外交部香港汪文斌英國加拿大澳洲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面