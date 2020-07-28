反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

▲因應加拿大、澳洲、英國對香港的做為，北京也決定暫停港加、港澳、港英的移交逃犯協定和暫停司法互助協定。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

「港版國安法」引發的中外關係緊張持續發酵。自日前加拿大、澳洲和英國宣布暫停與香港特別行政區的移交逃犯協定後，中國大陸外交部發言人汪文斌28日宣布，中方也為此決定，香港特區暫停港加、港澳、港英的移交逃犯協定，同時還暫停香港與三國的刑事司法互助協定。

汪文斌指出，一直以來，香港特區在中央政府的協助和授權下，根據基本法，在協定框架下，向加方、澳方和英方提供了積極協助，加方、澳方和英方將對港司法合作政治化的錯誤行徑，嚴重損害了香港特區同加拿大、澳大利亞和英國之間開展司法合作的基礎，偏離了司法合作，維護正義和法治的宗旨。

▲陸外交部新發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）

他表示，為此中方決定香港特區暫停港加、港澳、港英移交逃犯協定，同時決定香港特區暫停港加、港澳、港英刑事司法互助協定。

汪文斌重申，加拿大、澳洲和英國以中國制定香港特區維護國家安全法為藉口，單方面宣布暫停與香港特區簽訂的移交逃犯協定，此舉粗暴干涉中國內政，「嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。」

據了解，自港版國安法上路後，除美方決定取消對香港的特殊待遇外，加拿大、澳洲、英國等陸續宣布因應措施，以加拿大為例，於3日宣布終止加港引渡條約、不再允許對香港出口機敏軍事物資等。

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