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「保護傘」被潑糞！黃捷、王婉瑜譴責暴力…網湧粉專致歉香港朋友

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▲▼保護傘,香港,潑糞,反送中,黃國桐 。（圖／獨眼新聞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

▲香港「反送中」抗爭者在台開設的「保護傘」餐廳遭人潑糞 。（圖／獨眼新聞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

記者施怡妏／綜合報導

香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐在台開設的「保護傘」餐廳遭人潑糞，立委王婉諭和高雄市議員黃捷紛紛在臉書發文，譴責不當暴力行為。此外，也有許多網友湧入「保護傘」餐廳臉書，留言致歉，「對香港朋友感到抱歉」。

臉書「獨眼新聞」今（16）日以「到底是誰這麼猖狂在找保護傘麻煩」發文，並上傳多張照片。據了解，一名身穿黑色帽T的男子昨日闖入，持裝滿糞便的水桶朝店內潑灑，當時一名女店員遭波及，全身遭潑滿糞水，而廚房以及櫃台附近也都是糞水。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

▲ 立委王婉諭嚴厲譴責這樣的暴力行為。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

立委王婉諭在臉書上發文，即便政治立場不一樣，也不應該用這樣卑鄙的手段攻擊，「嚴厲譴責這樣的暴力行為，台灣聲援香港手足的心，也絕不會被這樣的惡意澆熄」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

▲高雄市議員黃捷強烈譴責這樣的暴力行為。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

高雄市議員黃捷也在臉書發文，希望有心人士停止惡意攻擊的行為，「因為你們的手段再怎麼骯髒低劣，都不會傷害到台灣人民支持香港追求自由民主的決心」。她也向香港手足及台灣民眾喊話，「威脅不斷逼近，港台越要團結一心，請大家共同關注，除了守住台灣民主的堡壘，也守護受迫的港人」。

此外，也有許多台灣網友紛紛湧入「保護傘」餐廳臉書留言，對香港的朋友深感抱歉，沒能保護好「手足」，「手足注意安全，感謝台灣朋友盡力支持保護香港的年輕人，以後也繼續拜託大家了」、「香港的朋友對不起 ，我們沒有保護好你們的手足」、「很遺憾在台灣發生這種事情，非常抱歉」、「真的很抱歉，就是有這種可惡的極端份子。但請相信台灣絕大部分的民眾都是支持香港人的，我們必會還你們公道」。

▼台灣網友留言，向香港朋友道歉。（圖／翻攝自Facebook／保護傘）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／保護傘）

▼香港「反送中」抗爭者在台開設的「保護傘」餐廳遭人潑糞 。（圖／獨眼新聞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

▲▼保護傘,香港,潑糞,反送中,黃國桐 。（圖／獨眼新聞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

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