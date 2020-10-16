　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全聯「北半球葡萄酒大賞」開跑，同時舉行德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯「北半球葡萄酒大賞」開跑，同步進行德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為迎接年底各大節日、聚會派對到來，也期望為民眾增添日常生活樂趣，全聯今（16）日起至10/29推出「北半球葡萄酒大賞」，平均300元就能買到高CP值的葡萄酒，且購買指定酒款再加贈福利點，同時推出有500年歷史的德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動，最低2.6折起就能將號稱「酒杯中的賓士」帶回家。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼全聯「北半球葡萄酒大賞」開跑，同時舉行德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動。（圖／記者林育綾攝）（圖／全聯提供）

▲全聯持續聚焦「紅金」商機，目前販售的葡萄酒品項將近220款。（圖／全聯提供）

全聯表示，目前販售的葡萄酒品項將近220款，企圖打造「離家最近」的酒商通路。「南半球新世界」與「北半球舊世界」的占比約為4：6，無論喜歡哪一種風味的消費者，都能找到適合品嚐的款式，而主要價位落在200元至400元間，也是最受到消費者歡迎的價格帶，而購買者以女性比較高，從區域來看，則是新北、台中、台北的購買力最高。

業者還透露，近一年內購買葡萄酒超過100次的會員超過400人，等於平均每3天會來購買一次，而且消費等級越高的消費者，採購葡萄酒的傾向度越高，其中年消費第一名的會員，更花費高達將近30萬元，顯示全聯近年來聚焦葡萄酒品項經營得越來越成功，已成為不少消費者購買葡萄酒的首選通路。

在全聯有「行銷鬼才」之稱的協理劉鴻徵也說，外面一瓶約700多元的紅酒，在全聯只要500元左右就能買到。而超市自2015年強化紅白酒專區以來，業績連續4年維持雙位數成長，葡萄酒客單價也提升了15%，統計去年葡萄酒銷量已達約170萬瓶，其中進口紅葡萄酒占比約8成，今年1月至9月的葡萄酒業績更已超過4億元。

▲▼全聯「北半球葡萄酒大賞」開跑，同時舉行德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動。全聯行銷部協理劉鴻徵(左)與品酒達人林才右(右)。（圖／全聯提供）

▲全聯行銷部協理劉鴻徵(左)與品酒達人林才右(右)。（圖／全聯提供）

全聯自10/16起至10/29推出「北半球葡萄酒大賞」，邀請達人林才右精選超過20款葡萄酒，並祭出生活誌指定商品加贈20福利點優惠，包含以特殊曲線設計做出市場區隔的「法國香奈歪脖子梅洛紅葡萄酒」，與擁有清新果香與紫羅蘭香氣的「義大利雀拉Lambrusco微氣泡紅/白葡萄酒」，以及採用經典波爾多右岸傳統釀造的「老教堂城堡紅葡萄酒」等酒款。

▲▼全聯「北半球葡萄酒大賞」開跑，同時舉行德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動。（圖／記者林育綾攝）（圖／全聯提供）

▲今年也首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點換購活動。（圖／記者林育綾攝）（圖／全聯提供）

今年也首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點換購活動，共有8款商品，包含Style系列的伯根地紅酒杯、白酒杯、香檳氣泡杯外，還有享受啤酒最佳杯型的IPA淡啤酒杯、司陶特杯，以及威士忌杯、波爾多紅酒無梗杯（萬用杯）等。自10月16日起至2021年1月7日共13週，只要扣100或500福利點，就能以最低2.6折起加價購，告別品味「杯」劇。

除了全聯，愛買量販近來也推出美國百年品牌「康寧餐具」集點換購活動，在10/7起2021/1/12期間，會員單筆消費滿200元贈1枚集點貼紙，集滿5枚起即可加購把康寧餐盤和透明鍋帶回家，品項共6款，矚目必換購為全台首賣「康寧Generation 5吋碗2入組」，鑽石切割透明碗身加上絕美琥珀色，市價500元，會員憑印花貼紙5枚或HAPPY GO點數100點，加購價只要149元；而「康寧2.3L晶炫透明鍋」南瓜造型為全台首賣，換購價只要899元。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
賣壓加重！台中成屋倒貨5300戶　「這區扛一半」
小鬼走了吳宗憲衝擊大　吳姍儒曝「爸爸變了」
「150cm」象魚跳出水缸摔死！尾巴掃到...闆娘腿秒瘀青　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台力爆發　金蓬萊臺菜獨家上架《有無外送》

整排走道都是洗衣精、一開店就被掃空！ARIEL洗衣精特價搶購盛況再現

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

書迷省荷包！線上文學季登場　年度暢銷文學小說全收錄49折起

讀墨發表家庭帳號2大4小輪流讀　樂天Kobo支援Dr.eye英漢字典

LG優質服務重磅進駐台中　全面佈局北中南智慧生活

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

Q爆了！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了　萊恩眼罩枕、面紙盒療癒必收

太萌！Ｑ版南瓜、蜘蛛網萬聖限定兒童口罩　10/21小7限量開賣

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

台力爆發　金蓬萊臺菜獨家上架《有無外送》

整排走道都是洗衣精、一開店就被掃空！ARIEL洗衣精特價搶購盛況再現

「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

書迷省荷包！線上文學季登場　年度暢銷文學小說全收錄49折起

讀墨發表家庭帳號2大4小輪流讀　樂天Kobo支援Dr.eye英漢字典

LG優質服務重磅進駐台中　全面佈局北中南智慧生活

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

Q爆了！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了　萊恩眼罩枕、面紙盒療癒必收

太萌！Ｑ版南瓜、蜘蛛網萬聖限定兒童口罩　10/21小7限量開賣

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

落日飛車X吳赫跨國合作！MV「拍喪禮過程」隱藏小彩蛋

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

紐約時裝周／MK 編織「蛋形」手袋超Q！田園色調貫穿秀場好舒心

南卡颱風侵襲越南！13搜救員遇山崩全殉職

海基會舉行顧問會議　聚焦大陸「雙循環」戰略

5肌肉移工扮山老鼠！夜闖深山助揹1057公斤扁柏　慘了要關這麼久

曾胖到破百...Matzka「一年瘦10kg」　驚人對照曝光了！

中職／統一獅想辦法攻破索沙　劉育辰：把握配速鬆懈

改善皮膚障壁功能　調整異位性皮膚炎病人的免疫系統擺脫搔癢

《如懿傳》女星被爆小三勾引已婚男！正宮「挺5月孕肚」抓姦痛打：妳不要臉

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

消費熱門新聞

全聯推「瑞士三角巧克力」甜點

小7「角落小夥伴主題店」開幕

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素SOD

iPhone 12新機預約　6大電商整理一次看

超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了

虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

10/21小7限量開賣萬聖兒童口罩

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

麥當勞哆啦A夢療癒抱枕第二波明天開搶

維尼粉快衝！小7迪士尼集點送

「酒杯賓士」全聯2.6折起換購

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

更多熱門

相關新聞

全聯買到「恐龍蛋」　內行曝別水洗：是好蛋

全聯買到「恐龍蛋」　內行曝別水洗：是好蛋

雞蛋因富含胺基酸、蛋白質，有助增加肌肉、燃燒脂肪，更是人體營養重要來源！一名女網友驚呼，日前去超市買生雞蛋，卻愣見一顆「恐龍蛋」在塑膠盒裡，且外殼比較薄，又有詭異花紋狀，就怕是壞掉的雞蛋。文章引發關注，原來這顆水洗蛋，有網友貼心提醒，購買後應立即放入冰箱「冷藏保存」！

APP會員點數被詐　全聯追查：超過千筆回饋點數轉回紀錄

APP會員點數被詐　全聯追查：超過千筆回饋點數轉回紀錄

全聯推「瑞士三角巧克力」甜點

全聯推「瑞士三角巧克力」甜點

調味料「玻璃罐」超好用　網：旅行很方便

調味料「玻璃罐」超好用　網：旅行很方便

頂好年終慶開跑！台酒泡麵8折

頂好年終慶開跑！台酒泡麵8折

關鍵字：

全聯紅酒白酒葡萄酒

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面