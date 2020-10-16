「酒杯賓士」2.6折換購！全聯「北半球葡萄酒大賞」精選高CP酒款

▲全聯「北半球葡萄酒大賞」開跑，同步進行德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為迎接年底各大節日、聚會派對到來，也期望為民眾增添日常生活樂趣，全聯今（16）日起至10/29推出「北半球葡萄酒大賞」，平均300元就能買到高CP值的葡萄酒，且購買指定酒款再加贈福利點，同時推出有500年歷史的德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯集點換購活動，最低2.6折起就能將號稱「酒杯中的賓士」帶回家。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲全聯持續聚焦「紅金」商機，目前販售的葡萄酒品項將近220款。（圖／全聯提供）

全聯表示，目前販售的葡萄酒品項將近220款，企圖打造「離家最近」的酒商通路。「南半球新世界」與「北半球舊世界」的占比約為4：6，無論喜歡哪一種風味的消費者，都能找到適合品嚐的款式，而主要價位落在200元至400元間，也是最受到消費者歡迎的價格帶，而購買者以女性比較高，從區域來看，則是新北、台中、台北的購買力最高。

業者還透露，近一年內購買葡萄酒超過100次的會員超過400人，等於平均每3天會來購買一次，而且消費等級越高的消費者，採購葡萄酒的傾向度越高，其中年消費第一名的會員，更花費高達將近30萬元，顯示全聯近年來聚焦葡萄酒品項經營得越來越成功，已成為不少消費者購買葡萄酒的首選通路。

在全聯有「行銷鬼才」之稱的協理劉鴻徵也說，外面一瓶約700多元的紅酒，在全聯只要500元左右就能買到。而超市自2015年強化紅白酒專區以來，業績連續4年維持雙位數成長，葡萄酒客單價也提升了15%，統計去年葡萄酒銷量已達約170萬瓶，其中進口紅葡萄酒占比約8成，今年1月至9月的葡萄酒業績更已超過4億元。

▲全聯行銷部協理劉鴻徵(左)與品酒達人林才右(右)。（圖／全聯提供）

全聯自10/16起至10/29推出「北半球葡萄酒大賞」，邀請達人林才右精選超過20款葡萄酒，並祭出生活誌指定商品加贈20福利點優惠，包含以特殊曲線設計做出市場區隔的「法國香奈歪脖子梅洛紅葡萄酒」，與擁有清新果香與紫羅蘭香氣的「義大利雀拉Lambrusco微氣泡紅/白葡萄酒」，以及採用經典波爾多右岸傳統釀造的「老教堂城堡紅葡萄酒」等酒款。

▲今年也首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點換購活動。（圖／記者林育綾攝）（圖／全聯提供）



今年也首度推出被譽為「酒杯中的賓士」德國「Spiegelau」頂級工藝酒杯點換購活動，共有8款商品，包含Style系列的伯根地紅酒杯、白酒杯、香檳氣泡杯外，還有享受啤酒最佳杯型的IPA淡啤酒杯、司陶特杯，以及威士忌杯、波爾多紅酒無梗杯（萬用杯）等。自10月16日起至2021年1月7日共13週，只要扣100或500福利點，就能以最低2.6折起加價購，告別品味「杯」劇。

除了全聯，愛買量販近來也推出美國百年品牌「康寧餐具」集點換購活動，在10/7起2021/1/12期間，會員單筆消費滿200元贈1枚集點貼紙，集滿5枚起即可加購把康寧餐盤和透明鍋帶回家，品項共6款，矚目必換購為全台首賣「康寧Generation 5吋碗2入組」，鑽石切割透明碗身加上絕美琥珀色，市價500元，會員憑印花貼紙5枚或HAPPY GO點數100點，加購價只要149元；而「康寧2.3L晶炫透明鍋」南瓜造型為全台首賣，換購價只要899元。

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